/DIVIZE, VIDEO/ Na přesvědčivou výhru z Turnova fotbalisté Nového Bydžova navázat nedokázali. Na vlastním stadionu podlehli čtvrtému mančaftu tabulky rozdílem třech branek. Teď RMSK Cidlina čeká derby v Náchodě.

Signál po rohovém kopu Bydžovských. | Video: Petr Tomeš

Hlinsko 0:3, Benátky nad Jizerou 0:4 a teď Velké Hamry 0:3. To jsou výsledky bydžovského týmu v jarních domácích duelech. Nutno podotknout, že všichni tři protivníci figurují v elitní čtyřce tabulky divizní skupiny C.

Utkání s favorizovaným celkem z Jablonecka se začalo lámat hned v jeho začátku. Již ve 4. minutě šli hosté do vedení, když Šohaj si zaběhl na dlouhý míč za obranu a chytře přehodil chybně vyběhnutého gólmana Strýhala. Neuplynula ani čtvrthodina střetnutí a Severočeši se radovali podruhé, tentokrát se prosadil s dvaadvaceti brankami suverénně nejlepší střelec soutěže Žitka – 0:2. Třetí zásah si Hamry nechaly do 73. minuty, kdy se krásným volejem trefil Krejčík.

Bydžovští se snažili, v poli nehráli úplně špatně, ale gól vstřelit nedokázali. Přitom jeli dvakrát sami na hostujícího brankáře, jenže Holec v prvním případě nebyl přesný a Blažek po pěkné kličce gólmanovi před úplně prázdnou svatyní selhal, když nastřelil pouze tyč.

DIVIZE, skupina C – 20. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FK Velké Hamry 0:3 (0:2). Branky: 4. Šohaj, 14. Žitka, 73. Krejčík. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Nový Bydžov: Strýhal – M. Marek, Pokorný, P. Mokošín, Drobný – Špinka (46. Blažek), M. Štajer, Voldán (75. Jak. Trejbal), Zvěřina – N. Bekera (84. S. Bekera), Holec (87. Hruška). Velké Hamry: Masařík – M. Štěpánek (76. Rudolf), Munzar (87. M. Javůrek), Váňa, O. Štěpánek – Krejčík, Linka – Kováčik, Žitka, Šohaj (87. Janda) – Černý (82. Zounek).

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Obrovské zklamání. Po vítězství v Turnově jsme si představovali jiný průběh utkání a hlavně jiné skóre. Po slušném začátku jsme dostali hloupý gól, který nebyl na jaře prvním. Tým v poli nehrál špatně, ale tolik šancí jsme si nevytvořili. I po druhé inkasované brance jsme se zvedli a zejména zkraje druhé půle jsme byli aktivní. Když už přišla vyložená šance, tak jsme ji neproměnili. Kvalitní soupeř nás pak dorazil. Vyhrál zaslouženě, my jsme to pořád takoví hlupáčci.“

Zdeněk Bryscejn, trenér Velkých Hamrů: „V první řadě jsme strašně rádi za vítězství, jsou to pro nás cenné tři body. Připravili jsme se na dva faktory. Za prvé jsme věděli, že domácí budou hodně agresivní, což se potvrdilo. Na mé gusto to bylo fakt na hraně, ale snažili jsme se v tom vyrovnat a také jsme nehráli nějaké beránky. Za druhé jsme chtěli zamezit rychlým protiútokům soupeře. To se nám taky celkem dařilo, i když tam asi dva brejky byly, což je špatně. Povedl se nám začátek utkání, brzy jsme vedli 2:0, to bylo důležité. Jsou to pro nás důležité body a myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Zkrátka jsme dali tři góly a ještě jsme měli i další šance. Výsledek je tedy jasný.“

Další zápasy

Dobrovice - Ústí nad Orlicí 1:3 (70. Volf - 21. Tichý, 49. Stránský, 90. Vašek), Letohrad - Náchod 1:0 (77. Nágl), Čáslav - Liberec B 0:1 (83. Winkler), Trutnov - Chrudim B 2:0 (15. Zieris, 69. Zezula), Brandýs nad Labem - Vysoké Mýto 4:2 (40. Prokop, 44. Gebert, 75. Vojtěšek, 87. Šmejkal - 64. z pen. Dvořák, 79. Kopřiva).

Utkání Hlinsko – Benátky nad Jizerou a Dvůr Králové nad Labem – Turnov byla pro nepřízeň počasí odložena.

V dalším kole celek RMSK Cidlina čeká krajské derby na trávníku Náchoda. Atraktivní bitva bude k vidění v sobotu 8. dubna od 16.30 hodin.