Právě dnes startuje nový ročník Fortuna Divize C. Na hřišti Horek nad Jizerou se představí tým Trutnova.

Fotbalisty Trutnova na úvod sezony čeká soupeř z Horek nad Jizerou. | Foto: Jiří Petr

Plnou parou vpřed a pokud možno do úplného cíle! Už dnes bude zahájen nový ročník Fortuna Divize C a jako první do něj vkročí fotbalisté Horek nad Jizerou a Trutnova.