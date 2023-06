Tak trochu turbulentní období prožil jednadvacetiletý odchovanec trutnovské kopané Vítězslav Horčička . Poté, co se před loňským mistrovským ročníkem vrátil „domů“ ze Slovanu Liberec a odehrál v Trutnově celou sezonu, zamířil před tou letošní do třetiligových Živanic.

V ČFL si zahrál dvanáct utkání, vstřelil dvě branky, aby se na jaro zase vrátil zpět do mateřského oddílu. Diviznímu áčku pak výrazně pomohl k historické čtvrté příčce, navíc se ve čtyřech duelech podílel i na pěkném umístění rezervního týmu v I. A třídě.

Suma sumárum se Horčička představil ve třech odlišných soutěžích a v té nejnižší si vychutnal příjemnou rozlučku se sezonou, když při vítězství 8:4 nad Kunčicemi zapsal hattrick. Krkonošský deník tak mladého hráče označil za Kanonýra deníku.

Vítězslave, v uplynulé sezoně jste nastoupil dohromady k jednatřiceti zápasům. Jakými slovy byste ji stručně zhodnotil?

Z mého pohledu to byla sezona nahoru dolů, ale nakonec mohu říct, že byla úspěšná.

Podzim Živanice -> 12 utkání, 2 vstřelené branky, 2 žluté karty, 252 odehraných minut. Jaro Trutnov A -> 15 utkání, 3 vstřelené branky, 2 žluté karty, 1303 odehraných minut. Jaro Trutnov B -> 4 utkání, 5 vstřelených branek, 1 žlutá karta, 321 odehraných minut.

Kanonýr Deníku: Vítězslav HorčičkaZdroj: Jiří PetrNa podzim jste si vyzkoušel dres třetiligových Živanic. Jak jste si toto období užil a jak se vám v soutěži dařilo?

Úroveň třetí ligy je znát jak v rychlosti, tak v soubojích a zápasy se všemi týmy jsou tu zcela otevřené. Proto si myslím, že tato soutěž je velmi vyrovnaná a pro hráče i fanoušky zajímavá. Sám jsem do zápasů chodil častěji jen z lavičky, přesto si myslím, že jsem v dresu Živanic nepředváděl špatné výkony.

Po podzimu jste mužstvo opustil. Co bylo důvodem?

Jak už jsem říkal, do většiny utkání jsem nastupoval v roli střídajícího hráče, chtěl jsem ale větší herní vytížení. V Živanicích jsem si nebyl jistý, jestli ho na jaře dostanu, proto jsem se rozhodl pro návrat domů.

Následoval návrat do Trutnova a zde skvělá jarní jízda za konečným čtvrtým místem. Co k tomu dodat?

Fantazie! A naprosto skvělý výsledek. V Trutnově je velice silný a mladý tým, který má v sobě ještě větší potenciál, než ukázal v letošní sezoně. Fotbal tu jde správným směrem a odráží se to na výsledcích ve většině kategorií.

V čem byl Trutnov v divizi letos výjimečný? Předvedené výkony, parta v kabině, realizační tým? Povídejte.

V Trutnově máme skvělou partu, u které je vidět, že je schopna otáčet i nepříznivé zápasy. Ukázalo se to například doma s Brandýsem nad Labem, stejně tak v Novém Bydžově. Celkově je u nás kvalita na opravdu vysoké úrovni. Navíc naši trenéři byli naprosto skvělí. Zaprvé se s nimi dalo vždycky a na všem domluvit, hlavně s námi ale „žili“ ve všech utkáních a na všech trénincích.

Našel se zápas, při kterém jste si třeba i říkal, že by v příštím ročníku mohl váš tým pomýšlet i na boj o postup?

Po našem vítězství ve Velkých Hamrech jsem si opravdu říkal, že tenhle tým má obrovskou kvalitu a snad by dokonce i mohl myslet na postup. Uvidíme, jak se o to v novém soutěžním ročníku porveme.

Kanonýr deníku Vítězslav Horčička (uprostřed) v uplynulé sezoně uměl potrápit soupeřovy obrany.Zdroj: Jiří Petr

Ve čtyřech utkáních jste pomohl i rezervě v I. A třídě. Musel vás někdo přemlouvat nebo jak berete možnost zahrát si za béčko?

Přemlouvat mě nikdo rozhodně nemusel, bral jsem to jako příležitost jít si zahrát, když jsem zdravý a cítím se dobře.

Nastřílel jste v I. A třídě pět branek, tři v posledním kole. Jaký to byl proti Kunčicích zápas?

Zápas to byl pohodový, protože ani jednomu týmu už o nic nešlo. Hrálo se hodně dopředu, dalo by se říct na obě strany a po celou dobu bylo k vidění mnoho šancí. Odpovídalo tomu i konečné skóre, určitě šlo o zajímavý zápas pro fanoušky.

Vítězslav Horčička góly střílet umí.Zdroj: Jiří PetrPopsal byste prosím, jak padaly vaše góly?

První branka padla po náběhu za obranu, kterých bylo v tomto zápase opravdu hodně. Následovala klička gólmanovi a potom už jen dovedení míče do branky. Také druhý gól byl do prázdné brány po skvělé akci Máci Štěpánka, který všem utekl a pouze mi to předložil před odkrytou branku. Třetí trefu jsem vstřelil po přihrávce ze strany, kdy jsem si dal dotyk mimo hráče a z vápna vystřelil na zadní tyč.

Kdy naposledy jste v jednom utkání zaznamenal tři branky?

Naposledy ještě v dresu Liberce, ale to bylo v mládežnických kategoriích.

Jak si plánujete užít léto a uvidí vás fanoušci třeba i na nějakých turnajích v malé kopané?

Samozřejmostí je odjezd na dovolenou někam si pořádně odpočinout (usmívá se), a jak říkáte, pak bych se rád podíval na nějaké turnaje v okolí.

Máte už jasno, kde, v jakém dresu, vás uvidíme na podzim?

Příští sezonu odehraji v Trutnově a budeme se snažit minimálně obhájit umístění z letošního úspěšného ročníku.

V této sezoně skončil Trutnov v divizi čtvrtý, dokáže umístění za rok zopakovat či vylepšit?Zdroj: Jiří Petr