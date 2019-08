Svěřenci trenéra Miloše Dvořáka k němu cestovali do středních Čech, přesněji k navrátilcům do soutěže. Ostrá měla být hratelným sokem, zvlášť když v sezoně ještě nezískala ani bod, naopak Trutnovští posledně ovládli podkrkonošské derby.

Nakonec ale bylo vše jinak.

Ostrá - Trutnov 4:0 (2:0)

Start do zápasu nenasvědčoval tak divokému výsledku. A to přesto, že hosté k utkání dorazili bez stavebního kamenu své obranné čtyřky. Chyběl totiž Makovský, v útoku zase letní posila Tomčík.

Domácí úvodní dva duely prohráli shodně 0:1 a motivace konečně vyhrát z nich doslova čišela. Plnit předzápasové cíle si Ostrá začala krátce před uplynutím půlhodiny. Šimáček po zemi rozehrál rohový kop na hranici šestnáctky, kde čekal Mareš a jeho „skrytá“ střela si našla cestu až do sítě – 1:0. Když se stejný hráč prosadil ve 33. minutě podruhé, s vyhlídkami Východočechů to nevypadalo vůbec dobře. Nutno dodat, že tento gól po centru z levé strany a jednoduché Marešově dorážce patřil do kategorie hodně laciných.

Po přestávce domácí soupeři mnoho příležitostí na zvrat nedali. Trutnov se snažil, při pokusech o kontaktní branku ale otevíral zadní vrátka a byl ještě dvakrát potrestán. Poprvé v 64. minutě, kdy domácí prchli do přečíslení tří na jednoho, a na konci rychlé kombinace byl skórující Novotný. Poslední rána přišla v závěrečné minutě, kdy na 4:0 zvýšil Horák a po jeho trefě sudí ihned zápas ukončil.

„Utkání se mi hodnotí těžce. Předvedli jsme doslova katastrofální výkon. Soupeři na vítězství stačily bojovnost, nadšení a důraz v osobních soubojích. Na nás to prostě stačilo. Po dvou dobře odehraných zápasech jsem hodně rozladěný. Už začátek byl špatný, hráči tam vymýšleli věci, které do fotbalu nepatří. Soupeř šel naopak tvrdě za vítězstvím a nezměrnou vůlí k němu i po zásluze dokráčel,“ zlobil se po utkání trutnovský lodivod Miloš Dvořák.

Už za týden čeká jeho tým atraktivní derby s Náchodem (sobota 17.00). Nováček soutěže zatím hraje skvěle. Ze tří zápasů vyválčil plný počet bodů při celkovém skóre 11:1! „Výkon z Ostré si musíme vyříkat. Za týden nás čeká úplně nový zápas. Věřím, že se vypneme ke zcela jinému výkonu a navážeme na svá představení v Benátkách nebo doma proti Dvoru,“ dodal kouč.

Fakta – branky: 25. a 33. Mareš, 64. M. Novotný, 90. M. Horák. Rozhodčí: Coufal. ŽK: 1:2. Diváci: 180. MFK Trutnov: Šťastný – Turner (46. J. Tobiáš), Mařas, Macek, P. Knap – Zieris – Valášek (87. Hejna), Holubec, Brejcha (72. Kalhous), Zezula – M. Kejzlar (46. Hrnčíř).

Další sobotní výsledky 3. kola Fortuna Divize C: Náchod – Horky nad Jizerou 3:0 (2:0), Vysoké Mýto – Kutná Hora 2:0 (2:0), Libiš – Velké Hamry 1:1 (0:0), penalty 7:8. V neděli se hraje: Dvůr Králové nad Labem – Letohrad, Benátky nad Jizerou – Čáslav, Hlinsko – Kolín Poříčany – Nymburk.