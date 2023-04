I přes oslabení vydařená odveta. Rezervu Chrudimi srazily trefy Zierise a Zezuly

Fortuna Divize C – 20. kolo

Letohrad – Náchod 1:0 (0:0)

Měření sil s pořadovým číslem 27 zahájili o mnoho lépe domácí fotbalisté, kteří uzamkli soupeře na jeho obranné polovině. První šance ještě skončila mimo tři tyče, při druhé už musel zasahovat tradičně spolehlivý Baláž.

Náchodští na jaře

Vysoké Mýto - Náchod 1:0

Trutnov - Náchod 1:1

Náchod - Čáslav 2:2

Letohrad - Náchod 1:0

Až po půlhodině hry se osmělili také hosté, výrazné ohrožení soupeřovy branky z toho ale nebylo a do kabin se odcházelo za bezbrankového stavu.

Po pauze nejprve zaúřadoval skvělým obranným zákrokem náchodský Locker, blízko úvodní změně ve skóre byl záhy Krejčík. Gól ale padl na opačné straně hřiště, ke štěstí hostů však nebyl uznán pro ofsajd.

V 71. minutě neproměnil dosud největší příležitost Náchoda Bičiště a otřepané nedáš – dostaneš na sebe nenechalo dlouho čekat. Dvanáct minut před koncem se po rohovém kopu prosadil domácí Nágl a svému týmu vystřelil tři zlaté záchranářské body. V závěru ještě mohli odpovědět Rajnoch s Jahodou, oba však pouze potvrdili, kde momentálně náchodský celek nejvíc tlačí bota.

Fakta – branka: 77. Nágl. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 1:1. Diváci: 160. FK Letohrad: Janůj – Štěpán, Kail, Nágl, Jiřánek – Lorenc, Zbudil (75. Počtýnský), Šplíchal (75. Veselý), Macek – Kabourek (90. + 4. Kadlec), Faltus. FK Náchod: Baláž – Zámečník, Locker, Punar (53. L. Knap), Krejčík ml. – Simon (46. Vančák), Brich, J. Petřík, Havlena (73. Jahoda) – Bičiště (73. Světlík), Rajnoch.

Dosavadní bilance obou soupeřů



V Letohradě se staří rivalové potkali od podzimu 2003 dohromady dvanáctkrát. Osm zápasů domácí vyhráli, tři skončily nerozhodně a pouze v jednom případě brali všechny tři body hosté. To když v listopadu roku 2008 vyplenili letohradský stadion po výsledku 0:2. Stalo se tak v době, kdy oba celky řádily v České fotbalové lize. Mnoho branek ve vzájemných soubojích na půdě Letohradu obvykle nepadá. Výjimku tvořil duel 4. divizního kola v sezoně 2012/2013, kdy domácí vyhráli 5:2.



Na hřišti Náchoda se tito soupeři potkali dokonce patnáctkrát. Oba týmy vyhrály shodně pět vzájemných měření sil. Náchod nejvyšším rozdílem 5:1 (září 2020), Letohradští zase 4:0 (říjen 2014). Třikrát skončil duel bez branek, dvakrát Náchodští brali druhý bod po penaltovém rostřelu (jednou v divizi, jednou v MOL Cupu).

KRAJSKÝ FOTBAL: Lídři byli stoprocentní. Palbu Lokády zařídili Jurnečka s Vávrem

Ohlasy trenérů

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Za kluky jsem moc rád, jak utkání zvládli, protože po prvních čtyřech kolech jsme nebyli v dobré situaci. Ale hráči to vzali za správný konec jak v tréninku, tak při zápase. Škoda, že jsme duel nerozhodli v prvním poločase, kde jsme byli nebezpeční, ale bohužel bez brankového efektu. V úvodu druhé půle jsme vypadli z tempa a Náchod nás zatlačil. Postupem času jsme ale hru vyrovnali, vstřelili branku, ustáli závěrečný tlak hostů a ze zápasu získali tři body.“

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „V prvním poločase byl soupeř lepším mužstvem, několikrát nás podržel brankář, ale i my mohli skórovat. Po přestávce se náš herní projev zlepšil, mohli jsme jít do vedení, ale domácí nás potrestali z rohového kopu, kdy dotlačili míč do naší branky. Utkání mělo stejný scénář jako řada utkání na podzim. Saháme po bodech, ale nedokážeme je realizovat. Máme málo gólových hráčů, chybí nám i to, co dokázali soupeř. Ač jsme Nágla hlídali osobně, přesto míč do branky dotlačil.“

Program 21. kola – pátek 16.00: Benátky nad Jizerou – Ústí nad Orlicí. 16.30: Turnov – Hlinsko. Sobota 10.00: Velké Hamry – Dvůr Králové nad Labem, Brandýs nad Labem – Dobrovice. 16.30: Vysoké Mýto – Trutnov, Náchod – Nový Bydžov. Neděle 10.15: Liberec B – Letohrad, Chrudim B – Čáslav. Středa 5. 4., 17.00: Náchod – Brandýs nad Labem (dohrávka 17. kola).