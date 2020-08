„Silné podkrkonošské trio“ mělo o předposledním srpnovém víkendu několik společným jmenovatelů. Tak předně hráči Dvora Králové nad Labem, Trutnova i Vrchlabí vstupovali do nového mistrovského ročníku.

Ke všemu si pak své premiéry okořenili penaltovými rozstřely, jelikož zápasy všech tří mužstev po devadesáti minutách hry končily nerozhodně.

Fortuna Divize C

Horky n. J. – Trutnov 1:1 (0:1), na penalty 5:4

Trutnovští fotbalisté na hřiště svého prvního soupeře cestovali bez nemocného trenéra Dvořáka a duel odstartovali velmi slušně. Už po dvaceti minutách se na centr z pravé strany natáhl Štěpánek a celkem šťastně umístil svůj kop mimo dosah domácího gólmana.

Středočeši se gólově prosadili v nástupu do druhého poločasu, když se tečovanou ranou z trestného kopu prosadil kapitán Horek Mynář.

Ve zbylých minutách utkání už 150 přihlížejících další branku nevidělo a v penaltové loterii se štěstí usmálo na domácí hráče.

Fakta – branky: 48. Mynář – 20. Štěpánek. Rozhodčí: O. Ježek. ŽK: 2:0. Diváci: 150. MFK Trutnov: Šťastný – J. Turnar (90. Jirousek), Macek, Müller, Mařas – Valášek (68. O. Tobiáš), Holubec, Zieris, Zezula (90. J. Čech), M. Knap – Marcel Štěpánek (76. Brejcha).

Dvůr Králové n. L. – Benátky n. J. 0:0, na penalty 4:2

Pod Hankovým domem se na úvod sezony hrál velmi slušný fotbal. Oba soupeři vycházeli ze zajištěných obran, gólové příležitosti si ale umožnili. Na domácí straně měl v obou poločasech ty největší středopolař Fejk. Pokaždé mu ale tutovku zmařil skvělým zákrokem gólman Straka.

Dvůr zase podržel vynikající Matula, když nejprve v 74. minutě zneškodnil samostatný únik Zabilanského a v penaltovém rozstřelu lapil hned dvě rány soupeře.

Domácí tým musí mrzet nevyužitá dvacetiminutová přesilovka po vyloučení hostujícího Kysely, na druhou stranu dva body proti favoritovi mají svoji cenu.

Fakta – rozhodčí: Kvaček. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (68. Kysela). Diváci: 350. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – Picha, Karal, Sojka, Tomeš – Jahoda, Lukić, Hruška, Fejk – J. Dvořák (65. Vitebský), Klazar (81. O. Ujec). SK Benátky nad Jizerou: Straka – Kysela, Borovička, Holeček, Komma – Zoubek (90+1. Sudek), Slicho, J. Šimek, Mansfeld (70. Zabilanský) – Košek (57. Boček), Macek.

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Pro nás to bylo důležité utkání, protože vstup do sezony je vždy těžký. Z Benátek jsme měli respekt, protože je to výborný soupeř. Nakonec jsme získali dva body, které bych před zápasem bral, ale při průběhu utkání jsem chtěl všechny tři.“

Radim Truksa, trenér SK Benátky nad Jizerou: „Zápas skončil bezbrankovou remízou, která je asi zasloužená. I když, pokud by to skončilo 2:2, bylo by to pro diváky asi lepší. Bohužel při penaltách jsme selhali vícekrát než domácí a plusový bod nezískali. Z této těžké půdy, po průběhu zápasu, je jeden získaný bod asi dobrý.“

Krajský přebor

Vrchlabí – Třebeš 1:1 (1:0), na penalty 7:8

Vrchlabští v úvodním kole pauzírovali, o to víc chtěli svůj první zápas v nové sezoně vyhrát. Za svým cílem vykročili tři minuty před přestávkou, kdy otevřel skóre Fink.

Vedení bohužel Hlouškovi svěřenci neudrželi. Po hodině hry je za hrubou chybu potrestal hostující Sobotka a v penaltovém rozstřelu byli navíc hráči z východočeské metropole šikovnější.

Fakta – branky: 42. Fink – 61. Sobotka. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 3:2. Diváci: 132. FC Vrchlabí: Janalík – Kučera, Hájek, L. Hawel, M. Hanuš – J. Blažej, Z. Tauchman (62. Žďárský), Zdržálek, Fink (89. Hančovský) – P. Kraus, Tomčík. Sokol Třebeš: Heřman – Tesař, Franta, Kudrna, D. Hruška (59. Cílek) – Kosyak (56. Neugebauer), Ma. Štajer, Majer (61. Kincl), Krykorka – Ryšavý, Sobotka.

Roman Fictum, vedoucí mužstva Vrchlabí: „Třebeš je soupeř, na kterého se nám moc nedaří, a to se projeviloi tentokrát. Z několika slibných brankových příležitostí se podařilo proměnit jedinou, kdy Honza Fink ve skrumáži v šestnáctce chytrou střelou obstřelil vše, co mu stálo v cestě. Ve druhé půli jsme se nevyvarovali hrubé chyby, ze které soupeř vyrovnal. Do konce utkání mohla o svém vítězství rozhodnout obě mužstva, leč nestalo se. V penaltovém rozstřelu byli šťastnější hosté a získali tak druhý bod.“

Tabulka KP

1. Jičín 2 2 0 0 0 7:1 6

2. Kostelec n. O. 2 2 0 0 0 6:1 6

3. Libčany 2 1 1 0 0 4:2 5

4. Police 2 1 1 0 0 4:2 5

5. Olympia HK 2 1 0 0 1 10:2 3

6. Nový Bydžov 2 1 0 0 1 5:2 3

7. Černilov 1 1 0 0 0 3:1 3

8. Slavia HK 2 1 0 0 1 4:5 3

9. Dobruška 2 1 0 0 1 3:4 3

10. Hořice 2 1 0 0 1 2:6 3

11. Třebeš 2 0 1 0 1 2:3 2

12. Vrchlabí 1 0 0 1 0 1:1 1

13. Vysoká 2 0 0 1 1 4:5 1

14. Č. Kostelec 2 0 0 1 1 2:7 1

15. Chlumec B 2 0 0 0 2 1:5 0

16. Rychnov n. K. 2 0 0 0 2 2:13 0