A tak si aktéři duelu pomohli pokutovými kopy. Domácím jej zařídil v 81. minutě faul gólmana Klementa na Rejla a už už to vypadalo, že Dvoráci míří za třemi body. V poslední minutě se ale podobný moment odehrál na opačné straně hřiště a také hosté dokázali nedovolený zákrok brankáře potrestat.

Fortuna Divize C: Bez vítězné radosti se museli v neděli obejít všichni tři krajští zástupci v divizní soutěži.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.