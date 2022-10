Dvakrát dotahovali, vítěznou trefu ale Trutnovští proti Čáslavi přidat nestihli

Fortuna Divize C, 9. kolo

Chrudim B – Dvůr Králové nad Labem 0:0

S ohledem na výsledky posledních kol šli proti sobě oba celky s respektem k soupeři. Přesto v ofenzivnějším pojetí zahájili duel domácí hráči a už ve třetí Dvorský brankář David VáclavíkZdroj: Renata Jírováminutě mířil do prostoru branky Bauer. Na místě byl dvorský gólman Václavík.

Hosté hráli poctivě odzadu, když muziku tvrdili dva stopeři původem z Trinidadu a Tobago Hospedales s bývalým reprezentantem Johnem. Jediná gólová příležitost Dvoráků pak před pauzou skončila nad brankou.

Po přestávce Chrudimští stupňovali tlak a do slibných příležitostí se dostali postupně Musílek, Drahoš a Kesner. Ani jeden však před Václavíkem neuspěl a když Žalud těsně před koncem namířil svou střelu pouze do břevna, bylo jasné, že v tomto utkání gól nepadne.

Fakta – rozhodčí: J. Bednář. ŽK: 2:5. Diváci: 100. MFK Chrudim: Mrázek – Gregovský, Sedlák, Dostálek, Kesner – Musílek (60. Tlapák), Zvolánek (60. Žalud), Holub (83. Havránek), Drahoš – Vácha, Bauer. TJ Dvůr Králové nad Labem: Václavík – T. Picha, John, Hospedales, Prokš – Reichl (24. Vitebský), Bína, Močkovský (61. Prokůpek), M. Hrubý (85. Sojka), M. Hruška – Allen.

Neuznaný gól, nastřelená tyč. Náchodu není přáno, o další porážce rozhodl Tulach

Ohlasy trenérů

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: „Soupeř v posledních dvou duelech bodoval a to navíc v kole minulém s dosavadním lídrem z Liberce dokonce zvítězil. Proto jsme čekali, s jakým sebevědomím k nám do Chrudimi dorazí. Utkání jsme začali velice dobře a v aktivitě do přestávky pokračovali. Ve druhé půli se obraz hry příliš neměnil, snad jen se soupeř ještě více zatáhl a pro nás bylo těžké tento obranný val dobývat. Pro nás je remíza určitě ztrátou, ale jsme pokorní a každého bodíku si vážíme. Potěšitelné určitě je, jak jsme se prezentovali. Byl to sebevědomý a určitě i kvalitní výkon, kterému chybělo jediné – vstřelený gól.“

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Odehráli jsme dobré utkání. Na těžkém terénu se jednalo spíše o bojovný duel, který nám přinesl zasloužený bod. Soupeř hrál velmi slušně, byl doplněn kvalitními hráči z A týmu a měl více ze hry. My ho však nepouštěli do vážnějších šancí, proto vezeme cenný bod, kterého si vážíme. Mrzí mě, že už nám na podzim nepomůže Filip Machač, který je po domácím utkání s Libercem po operaci. O to více se teď musíme semknout jako tým i jako klub a bojovat i za něho. Je před námi ještě dost zápasů a když nám vydrží zdraví, bojovnost a nasazení, věřím, že ještě body dělat budeme. Jsem rád, že tým tentokrát neinkasoval a opět pracoval dobře směrem do defenzivy.“