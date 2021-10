Zajímavostí jistě je, že týmu jako by nevadilo, zda hraje utkání doma nebo venku. Na vlastním stadionu se podkrkonošský celek představit pětkrát, pravidelně však střídá porážky s výhrami. Tuto posloupnost potvrdil i úterní duel se Sokolem Libiš, který Trutnovští prohráli 0:1 brankou Lohoydy ze 76. minuty.

FOTOGALERIÍ Jiřího Petra se vracíme k úternímu utkání Fortuna Divize C. Ve vloženém 15. kole si trutnovští fotbalisté nedokázali poradit se soupeřem z Libiše. Podlehli mu nejtěsnějším možným rozdílem 0:1 a už v neděli (15.00) je čeká náročný zápas na půdě Kolína.

