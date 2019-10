Noví svěřenci svého kouče potěšili. Proti velmi kvalitnímu soupeři předvedli obrovsky bojovný výkon, a když se k nim přidalo i potřebné štěstí, byla na světě vydřená výhra 3:2.

TJ Dvůr Králové nad Labem - FK Kolín 3:2 (2:1)

Dvorským fotbalistům se na podzim na domácím hřišti dařilo z poloviny úspěšně, proti Kolínu ale hráči ukázali svou lepší tvář. Bojovným výkonem si získali sympatie fanoušků, kteří jim po utkání za nasazení hodně poděkovali.

Východočechům vyšel skvěle vstup do zápasu, když ve 4. minutě z hranice šestnáctky střílel Dvořák a míč se po teči třepotal v síti - 1:0. První poločas jinak patřil výborně hrajícímu Kolínu a jen díky dvěma skvělým zákrokům Jakuba Vaníčka drželi domácí náskok. Pouze však do 21. minuty, ve které se hosté již prosadili po rohovém kopu.

Přesto šli Dvoráci do přestávky spokojenější. Ve 41. minutě hostující obrana nedokázala patřičně odvrátit centr Hrušky a na správném místě stál ve správný moment opět Josef Dvořák - 2:1.

Po pauze aktivita Středočechů opadla a hra patřila více domácím fotbalistům. V 69. minutě se za bojovnost domácí parta dočkala další odměny, když si na lahůdkově zahraný trestný kop Ondřeje Vaníčka naběhl Macháček a další gólovou hlavičkou zvýšil na 3:1.

Ztráta koncentrace znamenala šest minut před koncem menší drama po trefě Stehna, zaslouženou výhru už si však domácí zkušeně zahraným závěrem vzít nenechali a soupeři ukončili sérii pěti vítězství v řadě.

Fakta – branky: 4. a 41. Dvořák, 69. Macháček – 21. Bareš, 84. Stehno. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 0:3. Diváci: 292. Poločas: 2:1. TJ Dvůr Králové nad Labem: J. Vaníček – Picha, Karal, Václavek, Tomeš – Hruška (81. Friedl), Kruliš (81. Rejl), O. Vaníček, Knespl – J. Dvořák, Macháček (90. O. Ujec). FK Kolín: Barták – Škoda, Bareš, Štancl, Koděra – Vácha (69. Veselý), Němeček, Ondrušík (77. Rosendorf), Stehno (84. Zelenka), Urban (69. Šindelář) – Vondráček.

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové n. L.: „Kolín byl v utkání fotbalovější a silnější na míči, my zase bojovnější a šli jsme víc za vítězstvím. Vycházeli jsme z obranného bloku a už před zápasem bylo zřejmé, že mohou o výsledku rozhodovat standardky, které má Kolín hodně nebezpečné. V utkání se to jen potvrdilo, zatímco my ty jejich dokázali ubránit, naše nám vyhrály zápas. Hráči zaslouží za velkou bojovnost pochvalu, každý na hřišti si plnil, co měl.“

Petr Pavlík, trenér FK Kolín: „Fotbal plakal. My byli jediní, kdo chtěl hrát fotbal. Dvůr vyměnil trenéra a potřeboval vyhrát a podle toho také zvolil taktiku. Jakýkoliv balón napálil dopředu. Tři body ubojoval. Měli jsme víc ze hry, bohužel jsme se málo tlačili do zakončení. Domácí brankář dva góly chytil. Na můj vkus jsme vyprodukovali málo střel. Kombinovali jsme, měli i pár pokusů z dálky, s těmi si ale poradil gólman, který byl nejlepším hráčem zápasu. Bohužel náš výkon nestačili na jiný výsledek, než porážku. Největší síla domácích byly standardní situace, z kterých nám dali také všechny góly.“