„Tentokrát jsme hodně zaostali za předchozími zápasy. Hráli jsme bez pohybu, ztráceli hodně míče, nevyhověli jsme si a hráli složitě. Hlavně jsme neproměňovali šance. Soupeř nás hodně napadal, s tím jsme měli problém. Dnes to hodnotím kriticky, s tímto nemůžeme být spokojeni, s takovým přístupem nemůžeme v soutěži obstát," zlobil se Martin Jánošík.

Prvních třicet minut zápasu se hrálo převážně o střed pole, turnovští dobře napadali svého soupeře, více byli na míči. Přesto se českolipským hráčův povedlo v 32. minutě skórovat Henzlem, který poslal odražený míč od obránce mezi tři tyče turnovské branky - 1:0. Obě mužstva si vytvořila šance, ale bez úspěchu a tak první poločas skončil vedením domácího celku.

Do druhého poločasu domácí trenér poslal hráče ze střídačky. Hosté začali ještě více domácí hráče napadat a presovali, čehož využil v 57. minutě Joshua, který přihrál Beníškovi a bylo srovnáno 1:1. V 71.minutě Henzl poslal z rohového kopu centr do vápna, kde Šimon jeho střelu hlavou prodloužil k Dvořákovi a Lípa šla do vedení - 2:1. Jenže hosté v 79. minutě srovnali střelou z osmnácti metrů Havlem - 2:2. V závěru měla Lípa štěstí po střele Vencbauera, která trefila břevno.

„Určitě dobrý zápas pro oba týmy. Možná jsme ve druhém poločase měli vstřelit více gólů. Jak říkám, jsme teprve v začátku přípravy a máme ještě dost času ke zlepšení," hodnotil utkání Tomáš Nosek, kouč Turnova.

Arsenal Česká Lípa - FK Turnov 2:2 (1:0)

B: Henzl, Dvořák - Beníšek, Havel.