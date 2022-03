Podzim se nepovedl, musíme jezdit po zadku a pravidelně bodovat, říká Vitebský

Kanonýr Dvora Králové nad Labem nastřílel za podzimní část Fortuna Divize C úctyhodných 11 branek. Pokud by se mu podobné číslo povedlo i na jaře, to by se pak celmu týmu hrálo dobře a se záchranou soutěže by nemusely být problémy.

Na střelecké schopnosti Davida Vitebského budou na jaře ve Dvoře Králové nad Labem hodně spoléhat. Jen za podzim stihl 11 branek. | Foto: Renata Jírová

Fotbalisty Dvora Králové nad Labem čeká ve Fortuna Divizi C velmi náročná jarní část. Po první polovině sezony se Východočeši s patnácti body krčí na třinácté příčce tabulky a odstup od posledního Náchoda je přitom jen tříbodový. Svěřence trenéra Jiřího Kuneše na podzim zlobil příval remízových výsledků, díky nimž tým zbytečně přicházel často i v koncovkách zápasů zbytečně o body. Na jaře tak Dvoráci mají co dohánět a spoléhat při tom budou mimo jiné na schopnosti svého nejlepšího střelce DAVIDA VITEBSKÉHO. Čtyřiadvacetiletý odchovanec klubu během podzimu nastřílel za záda gólmanů 11 branek a v pořadí kanonýrů soutěže se s letohradským Kabourkem dělí o průběžné třetí místo. Davide, váš tým na tom po podzimní části sezony není zrovna ideálně. Jak bys krátce popsal podzimní část sezony? Co vám chybělo na lepší umístění? Máte pravdu, podzim se nám bodově úplně nepovedl. Hlavní příčinou byly chyby v posledních minutách zápasu, viz třeba Horky nad Jizerou nebo Velké Hamry, tam jsme tři body ztratili doslova v posledních minutách. Potom se nám nepovedl například zápas v Hlinsku a doma s Kutnou Horou. Rychlá střelba kanonýra:

Sparta nebo Slavia? -> Slavia

Pivo nebo víno? -> Pivečko

Svíčková či guláš? -> Svíčková

Moře nebo hory? -> Oboje Zima asi ve Dvoře Králové nad Labem nebyla klidná. Bylo v přípravě nějak cítit, že budete mít na jaře co dohánět? Na začátku přípravy nás chodilo na tréninky málo. Trenér s vedením dělali maximum, aby kádr doplnili, což se povedlo. Celkově nás v přípravě trápila marodka a na zápasy jsme jezdili v okleštěné sestavě. Jaro bude těžké, já už tu v této situaci jednou byl a není to nic lehkého. Není to tak, že vyhrajete jednou za dva, tři zápasy, ale musíte bodovat v každém utkání. Zkrátka budeme muset jezdit po zadku a snažit se z každého zápasu urvat nějaké body. Do startu druhé poloviny ročníku zbývají dva dny. Jak si myslíte, že je váš tým připraven? Start ročníku vyhlíží snad každý, příprava byla dlouhá a už se těšíme na normální zápasy. Doufám, že připraveni jsme dobře, trénovali jsme čtyřikrát týdně, takže fyzicky by to mělo klapat. David VitebskýZdroj: Renata JírováKdo sleduje sestavy při přípravných duelech, jistě si všiml, že jste dost posilovali. Bude Dvůr silnější než na podzim? Budeme hrát o záchranu, takže posílení týmu bylo nutností. Celkově přišlo pět kluků. A pokud se ptáte takhle, pak ano, troufám si říct, že budeme silnější než na podzim. Začínáte v Horkách nad Jizerou, hned ve druhém jarním kole hostíte Trutnov. Jak důležitý start bude? První kola jsou vždycky nejdůležitější. Pokud se nám povede start, mohli bychom odskočit od spodku a bude se nám lépe dýchat. Taky je to důležité pro náladu v kabině. Když jsme u Trutnova. Co se vám vybaví, když se řekne derby? Je to víc váš rivalský souboj nebo slavný šlágr pražských „S“? Určitě se mi vybaví hlavně naše zápolení s Trutnovem. Derby pro mě znamená hodně lidí a dobrou atmosféru. Na derby se vždycky těším, protože přijde parádní návštěva a fotbal hrajeme hlavně pro lidi. Často to bývá dost vyhecované a to já mám rád. Na podzim jste odehráli 15 utkání. Na jedno ale určitě vzpomínáte hodně rád, nepletu se? Pokud se vyhraje derby, tak na něj vždycky člověk rád vzpomíná. Jestli si to dobře pamatuji, tak poločas byl 0:0, Trutnov byl více na balónu, ale hrál jen po vápno. Ve druhém poločase padly čtyři góly a my vyhráli 3:1. Kdyby mi to někdo řekl před zápasem, tak bych tomu nevěřil. Já osobně bych si však místo toho zápasu vzal 6 bodů do tabulky. Vám se v sezoně skvěle daří střelecky. Jedenáct branek za podzim je skvělý počin. Plánujete ve střílení gólů pokračovat? Budu se určitě snažit, aby to tam padalo dál. Člověk potřebuje taky štěstí, a to jsem teďka měl, snad se mě bude držet nadále. Mimochodem rekordní sezona vás v historické tabulce dvorských divizních střelců s 34 góly posunula už na 6. místo. Kde se David Vitebský hodlá zastavit? Když bude sloužit zdraví, tak snad pár gólů ještě dám. Zastavit bych se chtěl až úplně nahoře, ale to je ještě dlouhá cesta. Fotbalisté Dvora Králové nad Labem, účastník Fortuna Divize CZdroj: Renata Jírová Otázky na kanonýra Popište gól, na který nikdy nezapomenete. To byly určitě nůžky proti Libiši, to už se mi nikdy nepovede. Jakého soupeře máte rád a kde naopak hrajete nerad? Jak už jsem zmínil, rád mám Trutnov. Naopak nerad jezdím do Hlinska. Dokázal byste dát gól z půlky jako Schick? Tal takový přehled jako on nemám, ale kdybych si všiml toho, že je gólman venku, tak to taky zkusím. Koho máte radši: Messiho nebo Ronalda? A proč? Messi. A proč? Prostě Lionel Messi.

