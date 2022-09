Nováček sice nepodal úplně špatný výkon, několikrát se dokonce dokázal dostat do gólové příležitosti, ale ve finální fázi si počínal příliš zbrkle a nezkušeně. Domácí ještě další možnosti ke skórování nevyužili, takže výsledek zhruba odpovídá dění na hřišti.

Liberec B – Nový Bydžov 4:0

Fakta – branky: 16. Varfolomjejev, 22. Málek, 38. Lupoměský, 80. Purzitidis. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 2:2. Diváci: 78. Poločas: 3:0. Liberec B: Pešl – Winkler (76. Uchenna), Černický (61. Jaja), Purzitidis, Fukala (46. Šolc) – Varfolomjejev, Polyák – Lupoměský (46. Horňáček), Málek, Kytka – Hadaščok (61. Valenta). Nový Bydžov: Strýhal – Vincour, Pokorný, J. Novák – Trejbal (65. M. Marek), P. Mokošín, Štajer, Drobný (46. Zvěřina) – N. Bekera (54. Špinka), Blažek (77. D. Hruška), Holec (65. Schober).

Jak to viděli trenéři

Josef Petřík, Liberec B: „Klasický zápas. Jednalo se o utkání, kdy soupeř přijel hlavně bránit a spoléhat na rychlé protiútoky. Měli jsme tentokrát trochu problémy v rozehrávce, nebyli jsme dost trpěliví a hlavně přesní, jak jsme zvyklí. Ale ve finální fázi jsme byli rozhodně nebezpeční, vytvořili jsme si obrovské množství gólových příležitostí, které jsme nevyužili. Kromě toho, že jsme vyhráli 4:0, jsme se dostali až na patnáct gólových příležitostí, které mohly skončit brankou. Na druhou stranu nám za stavu 2:0 šel soupeř po naší chybě, ztrátě balonu, sám na bránu. V součtu zasloužené vítězství, které určitě nebylo úplně bezproblémové.“

Petr Průcha, Nový Bydžov: „Překvapení se nekonalo, ale úplně špatný výkon jsme nepodali. Myslím si, že nám docela vyšlo nové rozestavení. Z toho nepramenily obdržené góly. Domácí si budou možná říkat, že jsme podali odvážný výkon, máme kvalitní tým a nebáli jsme si to s nimi rozdat. S tím lze asi souhlasit. Škoda hlavně první půle, kde byl největší rozdíl mezi hráči ve vápně a kolem vápna. Liberec nás vyškolil z produktivity. Bylo to 3:0, ale troufnu si tvrdit, že brejkových situací bylo stejně na obou stranách. My z toho gól nedali, zatímco soupeř to svojí kvalitou dokázal v klidu vyřešit.“

Divize C – další zápasy

7. kolo: Benátky nad Jizerou – Dobrovice 2:2 (15. Borovička, 45. z pen. Macek – 46. Herzán, 48. Marek Sedláček), Turnov – Ústí nad Orlicí 2:0 (55. Š. Havel, 57. Horák), Velké Hamry – Hlinsko 2:3 (20. a 83. Žitka – 5. a 16. Králíček, 75. Kapanga), Náchod – Dvůr Králové 2:2 (27. Bičiště, 65. Krejčík – 63. M. Hrubý, 90+3. Allen), Chrudim B – Letohrad 3:1 (14. a 21. z pen. Zvolánek, 71. Látal – 54. Šplíchal), Vysoké Mýto – Čáslav 1:0 (72. V. Hrubý), Brandýs nad Labem – Trutnov 2:4 (7. Malák, 27. Hončarenko – 43. Trávníček, 52. Rajnoch, 89. a 90+2. Slavík).