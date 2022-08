Na divizní domácí premiéru, která se hrála v rámci bydžovské pouti, dorazilo 510 diváků.Zdroj: Deník/Petr TomešÚstí bylo o něco málo fotbalovější a vytvořilo si tři gólové příležitosti. Dvakrát jeho hráči nebezpečně hlavičkovali, jednou se míč po střele Součka ze zhruba osmnácti metrů otřel o tyč Lehkého svatyně.

Po změně stran to byl už přece jen jiný Bydžov – více aktivnější, sebevědomější a hlavně nebezpečnější. Odměnou mu byla vedoucí branka po hodině hry, kdy se po standardní situaci ze strany prosadil hlavou Blažek.

V dalším průběhu si domácí celek vedení vcelku s přehledem hlídal, pět minut před koncem navíc přidal pojistku, když se parádní střelou do šibenice prosadil novic v bydžovském týmu Zvěřina.

Nový Bydžov – Ústí nad Orlicí 2:0

Fakta – branky: 59. Blažek, 85. Zvěřina. Rozhodčí: Šůma. ŽK: 0:2. Diváci: 510. Poločas: 0:0. Nový Bydžov: Lehký – Drobný, Pokorný, P. Mokošín, Vincour – Trejbal (88. Schober), Štajer, Voldán (75. Marek), Zvěřina (88. Hruška) – Blažek – Holec (59. N. Bekera). Ústí nad Orlicí: Jech – Skalický (79. Šafránek), Mikor, Špatenka, Langer – Tulach (61. Tchanturia), Stránský, Sokol (72. Pavlásek), Souček – Tichý, Hynek.

Ohlasy trenérů

Petr Průcha, Nový Bydžov: „Máme první divizní body, všichni jsme šťastni. Z Ústí jsme měli obrovský respekt, což bylo vidět zejména v první půli. Po přestávce z nás spadla nervozita a troufnu si tvrdit, že jsme vyhráli zaslouženě. Pomohla nám standardka. Věděli jsme o síle soupeře, hlavně o silových hráčích na hrotu útoku, kde to byl samý souboj. Musím před kluky smeknout, že to uskákali a ustáli. Když pominu jednu šanci po nedůrazu ve vápně, tak jsme hosty do větších šancí nepouštěli. Předvedli jsme dobrý výkon, po změně stran jsme přidali kvalitu.“

Evžen Kopecký, Ústí nad Orlicí: „Utkání dvou rozdílných poločasů. My jsme byli v první půli aktivnější, sebevědomější a vypracovali si tři situace, z nichž se dalo skórovat, ale bohužel se to nepodařilo. Za zmínku stojí především střela Součka, kterou zastavila tyč. Po změně stran jsme chtěli hru ještě vystupňovat, ale všechno rozhodla precizně zahraná standardní situace domácích, po níž šli do vedení. My až na jednu možnost v závěru nenašli na jejich obětavou hru odpověď. Na konci, kdy jsme šli na riziko, soupeř potvrdil vítězství.“

