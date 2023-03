„V prvním poločase soupeř působil lepším dojmem, rychleji, techničtěji.“ Dvorští otbalisté se od trenéra soupeře Martina Slavíka vysloužili pochvalná slova, body si za ně však nekoupí. Přitom je tolik potřebují! Další pokus na jejich zisk dostanou v neděli proti Ústí nad Orlicí.

Na podzim Dvoráci od soupeře z Hlinska inkasovali potupný debakl 0:5. Jarní odveta ale z jejich pohledu vypadala o dost lépe. | Foto: Renata Jírová

V roli jednoznačného outsidera odjížděli fotbalisté Dvora Králové nad Labem k utkání 17. kola Fortuna Divize C na půdu v tabulce druhého Hlinska. Zápas se hrál na umělém trávníku v Chrudimi a čtrnáctý tým soutěže jej zvládl velice dobře.

Leč body svěřencům trenéra Františka Šturmy klání nepřineslo. Hosté rozhodující branku inkasovali dvanáct minut před koncem, gólovou pojistku pak soupeř přidal v 88. minutě.

Třetí „jarní“ utkání čeká podkrkonošský celek už v neděli. Po dvou venkovních porážkách (Dobrovice a Hlinsko shodně 0:2) se představí poprvé doma, když pod Hankovým domem vyzve loni třetiligové Ústí nad Orlicí (15.00).

Fortuna Divize C – 17. kolo

Hlinsko – Dvůr Králové nad Labem 2:0 (0:0)

Dvoráci před týdnem padli na půdě Dobrovice, když v nepříliš kvalitní utkání doplatili na zbytečné chyby při bránění a chabou produktivitu na útočné polovině. Stejné vlastnosti de facto rozhodly také souboj proti ambicióznímu Hlinsku, jeden rozdíl tu však přesto byl.

Šturmova jedenáctka tentokrát působila mnohem kompaktněji a favoritovi hlavně v prvním poločase slušně zatápěla. Bohužel pro hosty, ani tentokrát se Dvůr nedočkal vstřelené branky a trest přišel v době, kdy už se zdálo, že si hráči za své vystoupení odvezou cenný bod.

Místo toho přišla gólová reakce soupeře. Domácí udeřili v 78. minutě Králíčkem, jenž po centru zavíral zadní tyč a míč si jej zde doslova našel. Pojistka padla dvě minuty před koncem. Hosté hru otevřeli ve snaze o vyrovnání, inkasovali však po kvalitně zahrané standardce Pilného.

Na úvodní jarní body si tak Dvoráci musejí počkat, minimálně do neděle, kdy je čeká domácí bitva s Ústím nad Orlicí.

Fakta – branky: 78. Králíček, 88. Pilný. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 1:2. Diváci: 100.

FC Hlinsko v Čechách: Doležal – Nevole (46. Klika), Volf (10. Portyš), Šejvl, Křivka – Nemšovský, Mayer (72. Bečička), Králíček (85. Formáček), Pilný – Hlouš (46. Křižák), Zelenka. TJ Dvůr Králové nad Labem: D. Václavík – T. Picha, Hospedales, P. Šťastný – M. Hruška (46. Prokš), M. Hrubý (64. Tuťálek), D. Vitebský, Ramdeen, D. Votrubec, Allen (64. Mertlík) – S. Trawally (54. Machač).

Ani v jednom ze dvou soubojů této sezony nevstřelili Dvoráci Hlinsku branku.Zdroj: Renata Jírová

Ohlasy trenérů

Martin Slavík, trenér Hlinska: „Vzhledem k počasí jsme museli utkání odehrát na umělé trávě v Chrudimi, protože naše hřiště máme stále pod sněhem. V prvním poločase soupeř působil lepším dojmem, rychleji, techničtěji. Nám navíc nepomohlo vynucené střídání zraněného Tomáše Volfa, které nám rozhodilo naprosto vše, s čím jsme do utkání šli. První poločas byl soupeř o malinko lepší, má v sestavě několik hráčů tmavé pleti, kteří se s povrchem dokázali velmi dobře popasovat. O přestávce jsme udělali změny, což nám pomohlo. Těší mě, že i když se příliš nedařilo, z mužstva jsem cítil, že chce utkání zvládnout. Šli jsme za výhrou a byli jsme odměněni v 79. minutě, kdy si na zadní tyči našel balon Králíček, vzápětí z trestného kopu pečetil naši výhru Pilný. Těší nás, že jsme ukázali sílu v takovém zápase, kdy vám nic nehraje do karet. Zvládli jsme to, ale nebylo to vůbec jednoduché.“

František Šturma, trenér Dvora Králové nad Labem: „Do zápasu jsme vstoupili velice dobře a odhodláni podat lepší výkon než minulý týden. Proti favoritovi, který hraje o postup do vyšší soutěže, jsme vstoupili aktivně a velice disciplinovaně. V prvním poločase jsme si vytvořili více brankových příležitosti a byli hodně aktivní, bohužel bez vstřelené branky. Do druhé půle jsme museli udělat kvůli zdravotnímu stavu dvě změny a musím říci, že soupeř byl poté důraznější, v nějakých momentech i lepší. Přesto si myslím, že šlo o vyrovnaný zápas. Drželi jsme se soupeřem krok až do 78. minuty, kdy jsme nechali volného hráče na zadní tyči a ten vstřelil branku. Vsadili jsme vše na ofenzívu, chtěli alespoň vyrovnat, ve snaze o vstřelení branky jsme však dostali ze standardky druhý gól. Prohráli jsme, ale kluky musím pochválit za nasazení a bojovnost. Jsme na dobré cestě a stále věřím, že se nám podaří soutěž zachránit.“

Další výsledky 17. kola: Liberec B – Vysoké Mýto 3:1, Velké Hamry – Trutnov 1:2, Benátky nad Jizerou – Letohrad 3:0, Chrudim B – Dobrovice 6:1, Turnov – Čáslav 3:1. Utkání Ústí nad Orlicí – Nový Bydžov a Náchod – Brandýs nad Labem byla odložena.