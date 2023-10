Trutnovský útočník Patrik Brejcha jediným gólem rozhodl sobotní duel proti Hlinsku a v rozhovoru pro Fotbal v kraji neváhal popsat ambice svého mužstva pro zbytek sezony. Už tuto sobotu čeká svěřence trenéra Markse prestižní krajské derby na hřišti nováčka Slavie Hradec Králové.

Patrik Brejcha takto rozhodl utkání Fortuna Divize C mezi Trutnovem a Hlinskem. Jiná branka v důležitém souboji nepadla. | Foto: Jiří Petr

Fotbalisty Trutnova čeká tuto sobotu prestižní krajské derby ve Fortuna Divizi C. V jejím jubilejním desátém kole dojde na historický souboj nováčka ze Slavie Hradec Králové s tradičním účastníkem soutěže. A chybět u toho jistě nebude útočník podkrkonošského celku Patrik Brejcha. Ten v týdnu po vítězném zápase nad Hlinskem, které jediným gólem rozhodl, odpovídal na otázky občasníku Fotbal v kraji a rozhovor nabízíme v plném znění také v Krkonošském deníku.

Patriku, jak důležité vítězství nad Hlinskem pro vás v tuhle chvíli bylo?

Pro nás v tuto chvíli velmi důležité, protože jsme nebodovali ve dvou až třech zápasech, ve kterých jsme bodovat měli a potřebovali jsme se odrazit od spodních příček tabulky.

Patrik Brejcha v utkání s HlinskemZdroj: Jiří PetrZvláště po poslední prohře na hřišti Kosmonos to nevypadalo dobře.

Určitě. Nebylo to pouze o Kosmonosech, ale o dalších především venkovních zápasech. Řekli jsme si, že teď musíme vyhrát za každou cenu a i na hřišti to bylo z mého pohledu vidět.

Vy sám jste utkání rozhodl jedinou brankou. Jak byste ji popsal?

Dali jsme gól po naší typické brejkové akci, kdy Míša Trávníček vybojoval míč ve středu hřiště, roztáhl hru do strany a Víťa Horčička mi to předložil před bránu. Já už to měl pak celkem snadné.

Trutnov má z devíti utkání deset bodů. Jak to hodnotíte?

Samozřejmě to není začátek, který jsme si představovali, ale stále je za námi pouze devět kol. Musíme dále pracovat a věřím, že výsledky se dostaví.

Co vám úvodní kola Divize C ukázala? Bude to mít Trutnov v této sezoně těžší než v té minulé? Ta týmu totiž vyšla výborně.

Ano, loňská sezona byla výborná. Divize C se ale každým rokem zlepšuje a určitě nás nečeká nic jednoduchého, abychom se přiblížili výsledkům z minulého ročníku.

Nedávno proběhlo utkání Region's Cupu, ve kterém výběr Královéhradeckého kraje porazil výběr Pardubicka jasně 4:1. Jak jste si zápas užil a co byste k němu a vůbec k celému srazu řekl?

Zápasy Region's Cupu jsou určitě zajímavým zpestřením sezony. Derby s Pardubickým krajem bylo od začátku v naší režii a zaslouženě jsme ho vyhráli. Také je skvělé se sejít s hráči z jiných týmů a zahrát si s nimi. Všichni se společně známe, takže je to příjemné.

Jste stálým členem výběru. Kam sahají cíle v tomto turnaji?

Cíle pro každého ve výběru určitě jsou zahrát si mezinárodní kvalifikaci a postoupit na finálový turnaj.

Jaký je současný tým v Trutnově z vašeho pohledu?

Náš tým v Trutnově se od loňského roku příliš nezměnil. Máme kvalitní mladý kádr podpořený zkušeností Cirdy (Petr Zieris) a Matese Mařase, dobrou partu, takže všechno, jak má být.

V Divizi C figurují další dva regionální týmy. Jak pohlížíte na jejich výkony? Například hradecká Slavia už má na kontě osmnáct bodů.

Slavia je pro mě určitě překvapením, že jakožto nováček figuruje tak vysoko. Mají ale kvalitní kádr, takže se mohou pohybovat ve vyšších patrech tabulky i nadále. Nový Bydžov se pomalu stává stálicí divize a věřím, že se bude pohybovat v klidném středu, jako tomu bylo doposud.

Skvěle zvládli vstupy do obou poločasů. Voldán tým poslal do středu tabulky

Jaké máte osobně v této sezoně cíle a ambice?

V této sezoně bychom určitě ještě chtěli zabojovat o horní polovinu tabulky a znepříjemnit týmům na čele cestu za postupem do vyšší soutěže. Samozřejmě je pro mě důležité, abych vstřelil konečně i větší počet branek a pomohl týmu k tomu, aby se nám dařilo.

Co děláte mimo fotbal? Je fotbal u vás na prvním místě? Kam byste to rád dotáhl?

Fotbal pro mě byl vždy prioritou, ale v životě jsou i jiné důležité věci. Samozřejmě mám rád i jiné míčové sporty, které si rád zahraju, když skončí sezona. V Trutnově jsem spokojený, mým cílem je s týmem postoupit do ČFL a zahrát si zde vyšší soutěž.

Otázky pokládal Dominik Palm, bývalý sportovní redaktor Deníku.