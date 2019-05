Ohlasy trenérů fotbalových týmů z regionu po zápasech v divizi C:

Pardubice B - Dvůr Králové 2:3

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice B: „Zápas jsme si podělali sami a soupeři jsme to hodně usnadnili. Na první branku jsme mu ukázkově namazali, druhý jsme si vstřelili vlastní. A třetí? Po hrubce v obraně s přívlastkem, klidně si pojďte dát pohodlně gól. Do toho se nechal vyloučit Kudrna a o zápase bylo prakticky rozhodnuto. Přesto jsme i v deseti lidech ještě zabojovali, ale podařilo se nám vstřelit pouze kontaktní branku. Na toto utkání musíme, co nejrychleji zapomenout a zmobilizovat síly do dalšího duelu v Horkách.“