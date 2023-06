Hrával za FC Hradec Králové, kde měl našlápnuto možná i do nejvyšší domácí soutěže. A kdo…

Hráči Nového Bydžova jsou pro letošek vítězem minitabulky tvořené pouze výsledky z krajských derby. Celkem jich Fortuna Divize C nabídla dvanáct. Bydžovští figurovali v šesti a ze čtyř si dokázali odnést vítězství. Prohráli pouze doma s Trutnovem a to ještě v 60. minutě vedli o tři branky.

Fortuna Divize C – 30. kolo

Dvůr Králové n. L. – Nový Bydžov 0:3 (0:1)

Když dvorští fotbalisté před necelým měsícem porazili v důležitém utkání Brandýs nad Labem, věřili spolu se svými fanoušky v záchranu divizní příslušnosti. Ze zbylých čtyř duelů ale svěřenci trenéra Dujsíka získali jen tři body a sezonu zakončili na sestupové patnácté pozici.

Sezonu plnou rekordů vyšperkovali Trutnovští premiérovou výhrou nad Benátkami

Sestava Dvora proti Brandýsu nad Labem (3:1): Matula – Šťastný, Vitebský, T. Picha, Prokš – Ramdeen, Allen, Votrubec, Hospedales, Machač – S Trawally.



Tučně hráči, kteří nastoupili i proti Novému Bydžovu…

V derniéře Dvůr hostil nováčka z Nového Bydžova a ze základní sestavy, která v polovině května hrála zmiňovaný duel, chybělo v derby 8 (!) hráčů. Ti, kteří v neděli nastoupili, udělali pro dobrý výsledek maximum, na kvalitnějšího soupeře přesto nestačili a utkání prohráli zaslouženě 0:3.

Úvodní minuty mnoho zajímavých momentů nenabídly, hrálo se mezi oběma šestnáctkami a výjimku tvořila gólová akce domácích, jimž radost překazil praporek asistenta rozhodčího.

Krátce před uplynutím půlhodiny hry poslal sudí hráče na občerstvovací pauzu a jen pár vteřin od znovuzahájení hry hosté skórovali. Hrubky soupeře v rozehrávce využil Bekera, do úniku vyslal Holce a bydžovský útočník potvrdil střeleckou formu ze závěru sezony – 0:1.

Zdroj: Renata Jírová

Po přestávce domácí z kabin vyšli bojovně naladěni. Kapitán Vitebský se přesunul do útoku a rázem přišly tři nadějné příležitosti. Povedené rány Štědrého a právě Vitebského dokázal gólman Strýhal vyrazit, Olawoyin se poté sám před brankou špatně zorientoval.

Když pak v 60. minutě Holec potrestal zaváhání soupeře, bylo o vítězi závěrečného krajského derby v sezoně rozhodnuto. Pojistku navíc třináct minut před koncem přidal střídající Vincour.

KRAJSKÝ FOTBAL: Solnice ztratila. Za Kunčice excelovali dva pětigóloví střelci

Fakta – branky: 31. a 60. Holec, 77. Vincour. Rozhodčí: Hes. ŽK: 2:2. Diváci: 250. TJ Dvůr Králové nad Labem: Václavík – Štědrý, Vitebský, Olawoyin, P. Šťastný – Rejl (78. Z. Hampl), Sojka – M. Hrubý (78. Prokůpek), Votrubec, M. Hruška – Mertlík. RMSK Cidlina Nový Bydžov: Strýhal – M. Marek, P. Mokošín (80. M. Pospíšil), Jakub Novák, F. Drobný (80. Suchochleb) – N. Bekera (46. Vincour), V. Staněk, Voldán (65. Kožíšek), Zvěřina – Š. Blažek – M. Holec.

Ohlasy trenérů

Martin Hruška, asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „Tento zápas jsme výsledkově nezvládli. Soupeř byl efektivnější v koncovce, góly navíc střílel po našich chybách. Klukům musím poděkovat za to, že se postavili realitě čelem a neutekli zbaběle z boje o záchranu. Kvalitou, ve které jsme odehráli tento zápas, nemáme aktuálně v divizi co dělat. Jednou to přijít muselo.“

Podzimní krajská derby: Náchod – Trutnov 0:1, Nový Bydžov – Náchod 2:1, Náchod – Dvůr Králové n. L. 2:2, Trutnov – Nový Bydžov 0:0, Dvůr Králové n. L. – Trutnov 2:1, Nový Bydžov – Dvůr Králové n. L. 4:0. Jarní krajská derby: Trutnov – Náchod 1:1, Náchod – Nový Bydžov 1:4, Dvůr Králové nad Labem – Náchod 0:2 (0:1), Nový Bydžov – Trutnov 3:4 (3:0), Trutnov – Dvůr Králové nad Labem 3:0 (1:0), Dvůr Králové nad Labem – Nový Bydžov 0:3 (0:1).



Konečná tabulka krajských derby

1. Nový Bydžov 6 4 1 1 16:6 13 bodů

2. Trutnov 6 3 2 1 10:6 11 bodů

3. Náchod 6 1 2 3 7:10 5 bodů

4. Dvůr Králové n. L. 6 1 1 4 4:15 4 body

Zdroj: Renata Jírová