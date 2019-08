Trutnov v neděli začínal jako první. Odpoledne se představil na půdě favorizovaných Benátek, a ačkoliv předvedl slušný výkon, prohrál 1:0 gólem z pokutového kopu. Ten byl navíc odpískán v nastaveném čase druhého poločasu!

Podvečer už patřil hráčům Dvora Králové. A to doslova. Svěřenci kouče Milana Ujce pod Hankovým domem rozstříleli Horky nad Jizerou 5:0. Povedené kanonádě na konci duelu tleskaly tři stovky spokojených diváků.

Fortuna divize C

SK Benátky nad Jizerou – MFK Trutnov 1:0 (0:0)

Fakta – branka: 90. (+3) Šimeček z pen. Rozhodčí: Trska. ŽK: 2:2. Diváci: 200. MFK Trutnov: Šťastný – Turner, Makovský, Zieris, Mařas – Valášek (17. J. Tobiáš, 89. Kalhous), Brejcha (69. Kejzlar), Holubec, M. Knap, Zezula – Tomčík (81. V. Dvořák).

Trutnovští fotbalisté se na úvod sezony představili v Horkách, kde hrají své domácí zápasy Benátky nad Jizerou. Středočeši by podle původních prognóz měli patřit do okruhu největších favoritů divizní skupiny C, proto se čekalo, jak tým kouče Dvořáka utkání zvládne.

A zvládl jej velice dobře. Hosté byli favoritovi po celých 90 minut vyrovnaným soupeřem a zasloužili by si zisk minimálně jednoho bodu. Ten jim ale nakonec nebyl dopřán. V prvním poločase na obou stranách zaujaly dva střelecké momenty. Ve 28. minutě skončila hlavička domácího Šimečka nad brankou, o chvíli později novic v trutnovském dresu Tomčík orazítkoval břevno!

Po pauze jako první zahrozil ranou mimo tyče hostující Zezula (59. minuta) a o sedm minut později při tutovce Macka zachránil Trutnov Šťastný. Čtvrt hodiny před koncem přišla první gólová situace zápasu. Zierisovu ránu zpoza šestnáctky domácí brankář jen vyrazil a pohotová dorážka střídajícího Kejzlara skončila v síti. Radost hostů ale přerušil praporek asistenta rozhodčího, jenž signalizoval těsný ofsajd dorážejícího hráče.

Když už se zdálo, že duel dospěje k penaltovému rozstřelu, stáhl v 91. minutě Knap domácího Koška a Šimeček z pokutového kopu rozhodl o šťastném vítězství Středočechů.

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Utkání jsme odehráli vcelku kvalitně, ale mrzí mě, že jsme byli málo odvážní směrem do útoku. Opět to bylo jen po vápno. Defenzíva nám fungovala výborně, stejně jako domácím. A penalta v závěru? Velká škoda, protože chvilku předtím jsme špatně řešili situaci, kdy jsme měli zápas dohrát u domácího vápna.“

TJ Dvůr Králové nad Labem – FC Horky nad Jizerou 5:0 (3:0)

Fakta – branky: 7. Picha, 25. O. Vaníček, 27. Rejl, 50. a 64. Vitebský. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 3:2. Diváci: 300. TJ Dvůr Králové nad Labem: J. Vaníček – Picha, Karal (79. Macháček), Rejl, Tomeš – Václavek – Friedl (84. J. Dvořák), O. Vaníček, Fejk, Knespl (72. Hruška) – Vitebský (77. O. Ujec).

Naposledy v sezoně 2013/2014 získali dvorští fotbalisté v prvním utkání sezony tři body. Od té doby se jim premiérová utkání vůbec nedařila. I proto si domácí trenér Ujec hodně přál, aby tentokrát duel s Horkami týmu vyšel. A povedlo se možná nad očekávání. Dvůr na soupeře vlétl a už po sedmi minutách se diváci radovali ze vstřelené branky. Z pravé strany odcentrovala do šestnáctky nová dvorská akvizice Friedl a hlavička Pichy byla doslova precizní – 1:0. Další góly přišly v rozmezí od 25. do 27. minuty. Nejprve se nádherně opřel do míče Ondřej Vaníček, jenž dělovkou vymetl šibenici středočeské branky. Po chvíli stejný hráč rozehrával trestný kop a na 3:0 hlavou zvyšoval osamocený Rejl.

Brzy po přestávce unikl po levé straně všem protihráčům Fejk, před brankou nezištně vrátil míč Vitebskému, jenž měl snadnou pozici na skórování. Ještě jednodušší gól pak mladý dvorský odchovanec přidal v 64. minutě, poté, co mu balon doslova daroval nepovedeným odkopem gólman Truksa. Ve zbytku zápasu už další branky nepadaly, přesto odcházeli vítězové do kabin navýsost spokojeni, ostatně stejně, jako jejich fanoušci.

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Výsledek hovoří jasně, ale tak jednoznačné to nebylo. Soupeř byl velmi kvalitní v mezihře, ale my jej trestali z rychlých brejků a zápas v pohodě zvládli. Vyzdvihl bych rád Tomáše Pichu, jenž předvedl snad svůj nejlepší výkon a vedle vstřelené branky předvedl řadu dalších skvělých akcí. Utkání nám celkově vyšlo a divákům děkujeme za přízeň.“

Další výsledky 1. kola: Libiš – Letohrad 1:2, Velké Hamry – Kolín 1:1, penalty 2:4, Ostrá – Nymburk 0:1, Náchod – Kutná Hora 4:1, Hlinsko – Čáslav 5:1, Poříčany – Vysoké Mýto 2:6.

Program 2. kola (17. – 18. srpna) – sobota 10.15: Velké Hamry – Hlinsko, Kutná Hora – Poříčany, Kolín – Vysoké Mýto. 17.00: Trutnov – Dvůr Králové nad Labem, Letohrad – Benátky nad Jizerou, Horky nad Jizerou – Ostrá. Neděle 17.00: Nymburk – Náchod, Čáslav – Libiš.