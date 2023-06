Sezonu plnou rekordů vyšperkovali Trutnovští premiérovou výhrou nad Benátkami

Fotbalisty Trutnova zavedl los závěrečného 30. kola Fortuna Divize C na půdu silných Benátek nad Jizerou, tedy týmu, který měl už před zápasem jistotu, že v tabulce skončí na třetí příčce. To Východočeši živili naději na konečné čtvrté místo, jímž by o jednu pozici překonali nejlepší umístění v tomto tisíciletí. Ke všemu měli možnost navýšit také bodové maximum, které v sezoně 2014/2015 činilo 50 bodů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Trutnovští fotbalisté budou mít po letošní sezoně rozhodně co slavit. Ve Fortuna Divizi C končí na skvělém čtvrtém místě. | Foto: Jiří Petr