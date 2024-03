Jakub Slavík, Josef Zezula a Patrik Brejcha. Tři trutnovské opory se gólově podepsaly pod první jarní vítězství svého týmu v 17. kole Fortuna Divize C. S trenérem Vladimírem Marksem cennou výhru na lavičce domácího celku slavil také asistent Miloš Dvořák, další navrátilec k A mužstvu.

Jakub Slavík slaví úvodní gól zápasu proti TJ Spoje Praha. Navázal jím na skvělou formu z konce minulé sezony, kdy táhl Trutnov za čtvrtým místem v divizi C. | Foto: Jiří Petr

Fotbalisté Trutnova dostali na úvod druhé poloviny sezony Fortuna Divize C příležitost využít domácího prostředí a k jarní premiéře na místní umělku přijely pražské Spoje. Podzimní vzájemný duel obou soupeřů skončil nerozhodně a tak se čekalo, který ze soupeřů se v zimní pauze dostal do lepší formy.

Fortuna Divize C – 17. kolo

MFK Trutnov – TJ Spoje Praha 3:1 (1:0)

Trutnovský klub v přestávce posílil tým o tři jména. Obránce Ladislav Kundrt přišel z hradecké Slavie, mladíček Adam Doležal dostal zelenou z líhně dorostenců a na poslední chvíli se povedlo přivést útočníka Jakuba Slavíka, jenž si roli obávaného kanonýra vystřílel právě v Trutnově loni na jaře, aby následně vyslyšel vábení třetiligového Chlumce nad Cidlinou.

A byl to právě Slavík, který už v 6. minutě otevřel skóre nedělního duelu. Po levé straně utekl Zezula, přihrávkou napříč vápnem našel navrátilce do sestavy na zadní tyči a po nekompromisním zakončení ukázal Slavík poklepáním trutnovského loga , jak moc si cení návratu do klubu.

Josef Zezula právě zvyšuje stav utkání na 2:0.Zdroj: Jiří Petr

Další branku úvodní poločas nenabídl, ve druhé půli se ale na změnu ve skóre čekalo jen jedenáct minut. Hostující obránce ve snaze o malou domů nebyl dostatečně důrazný, míče se zmocnil Zezula a po kličce brankáři Tkachenkovi zvýšil na 2:0.

Domácí se při dvoubrankovém náskoku neměli kam hnát, znervóznila je ale povedená rána střídajícího Ladry, jenž překonal Hofírka a vykřesal svému týmu naději. Tu mohl v 90. minutě proměnit ve vyrovnání Ugwu, Hofírek byl však na místě a skvělým zákrokem domácí podržel.

Chvíli na to navíc při akci střídajících borců Horčička nádherně vysunul Brejchu a také ten potvrdil roli obávaného kanonýra – 3:1.

Svěřenci trenéra Vladimíra Markse tak do jara vstoupili vítězstvím a v dalším kole je čeká duel na hřišti rezervy druholigové Chrudimi, která v sobotu stejným výsledkem uspěla v Čáslavi.

Fakta – branky: 6. Slavík, 56. Zezula, 90. (+1) Brejcha – 79. Ladra. Rozhodčí: J. Bednář. ŽK: 1:0. Diváci: 130. MFK Trutnov: Hofírek – Sapár, Kundrt, Zieris, Mařas – M. Knap (39. Horčička), Čechovič – Štěpánek (61. A. Doležal), Holubec (61. Brejcha), Zezula – Slavík.