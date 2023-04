Dvorští fotbalisté bodovali naposledy na konci loňského října v Čáslavi, od té doby následovalo šest porážek, navíc bez vstřelené branky. Až v sobotu se tým kouče Františka Šturmy dočkal odměny za svoji snahu. Bod ve Velkých Hamrech může mít velkou cenu, pouze však v případě, že jej Dvoráci v neděli potvrdí domácím vítězstvím proti Náchodu.

Na podzim sehráli Dvoráci proti Velkým Hamrům slušný zápas, prohráli však doma 1:3. V odvetě pak získali alespoň cenný bod. | Foto: Renata Jírová

Fotbalisté Dvora Králové nad Labem hlásí ve Fortuna Divizi C premiérový jarní bod. Tristní bilanci svěřenci trenéra Františka Šturmy mírně vylepšili na hřišti Velkých Hamrů, kde o velikonočním víkendu uhráli cenný bod za bezbrankovou remízu. I přes tento zisk Dvoráci nadále uzavírají tabulku soutěže.

V neděli letitého účastníka divizní skupiny C čeká jeden ze zápasů jara, když doma pod Hankovým domem přivítá předposlední Náchod. Utkání se hraje od 16.30.

Fortuna Divize C

Velké Hamry – Dvůr Králové n. L. 0:0

Dvoráci k remízovému výsledku dospěli zásluhou disciplinovaného výkonu celé jedenáctky a nesrazila je ani dvě nucená střídání afrických posil Hospedalese s Augustinem. Hosté se na půdě favorita od začátku soustředili především na defenzívu, snažili se však vyrážet k nebezpečným brejkům, ze kterých přicházely také šance. Tu největší neproměnil Ramdeen, jehož navíc stejně jako Votrubce při dalším samostatném úniku na brankáře zastavil chybně praporek asistenta rozhodčího.

Nejbližší program Dvora

Neděle 16. 4. DK – Náchod

Neděle 23. 4. Liberec B – DK

Středa 26. 4. DK – Turnov

Neděle 30. 4. DK – Chrudim B

Častěji na míči však byli domácí a také oni zaměstnávali obranu soupeře včetně gólmana Matuly. Ten se za celých 90 minut překonat nenechal, Severočechům navíc nepomohlo ani sedm nastavených minut ve druhé půli, během nichž zahodili vůbec největší šanci celého utkání, kdy domácí útočník minul zcela odkrytou branku.

Dvůr tak ziskem cenného bodu ukončil šňůru šesti porážek, série bez vstřelené branky ale trvá dál. Podkrkonošský tým neskóroval neuvěřitelných 766 minut a tuto blamáž se pokusí ukončit v nedělním domácím souboji s Náchodem. Pouze vítěz tohoto zápasu se vrátí do reálné hry o záchranu divizní příslušnosti.

Fakta – rozhodčí: Chládek. ŽK: 1:2. Diváci: 120. FK Velké Hamry: Masařík – Váňa, Michal Štěpánek (62. A. Kozák), Kováčik, J. Černý (90. Vosecký) – Munzar (46. Rudolf), O. Štěpánek, Šohaj, Kamil Krejčík (71. M. Javůrek) – Žitka, Linka. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – P. Štědrý, D. Vitebský, Hospedales (46. O. Šťastný), T. Picha – Ramdeen, Prokš, Votrubec, Augustin (49. M. Hrubý), F. Machač – Allen (82. Ťuťálek).

Ohlasy trenérů

Zdeněk Bryscejn, trenér FK Velké Hamry: „Šli jsme do zápasu s jediným cílem – vyhrát. Je to pro nás ztráta, protože jsme po celý zápas měli výraznou převahu. Dobývali jsme zalezlého soupeře, který čekal jen na nějaký protiútok. Bohužel, takhle na nás hrají všichni soupeři. Každý hraje to, na co má. Pro nás to není omluva, my jsme z těch šancí, které jsme měli a bylo jich dost, měli skórovat. Ale i ze situací ve vápně a z mnoha standardek. To je jednoduché vysvětlení pro dnešní remízu. Třeba Patrik Žitka měl tři stoprocentní šance a nevyužil je. Jsme zklamaní. Hosté uhráli to, co chtěli, měli možná víc štěstí. Na vině jsme ale my. Příště jedeme o Hlinska. Soupeř je v tabulce druhý, jednoduché utkání to nebude. Neděláme rozdíly, prostě chceme a musíme bodovat v každém zápase.“

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Na hodně těžké a horké půdě ve Velkých Hamrech jsem podali velice dobrý bojovný a týmový výkon. Soupeře jsme pustili k minimu zakončení. Mohli jsme i vyhrát, praporek pomezního nám v tom bohužel vždy zabránil. Vím, že bod v naší situaci není mnoho, ale z tohoto hřiště se nevozí body snadno. Teď se musíme plně soustředit na domácí zápas s Náchodem a udělat maximum pro úspěch.“