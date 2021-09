Dvěma zápasy v sobotu dopoledne odstartovalo 9. kolo Fortuna Divize C. Ve středočeském derby se po remíze 3:3 rozešly smírně týmy Kutné Hory a Čáslavi, daleko od stejného výsledku nebyl ani atraktivní duel hraný ve Dvoře Králové nad Labem, kam přijel favorit z Kolína.

TJ Dvůr Králové nad Labem – SK Sparta Kolín 2:3

Velice solidní partii odehráli netradičně v sobotu dopoledne fotbalisté Dvora Králové nad Labem s favorizovaným týmem Kolína. Středočeši na stadion pod Hankovým domem dorazili coby druhý tým tabulky a už při rozcvičce bylo poznat, že svěřence trenéra Jiřího Kuneše nečeká nic jednoduchého.

Však se také od úvodních minut hosté ujali taktovky a režii zápasu drželi pevně v rukou. Na útočné polovině však naráželi na tvrdý odpor soupeře, který všemi silami usiloval o udržení podzimní domácí neporazitelnosti.

Tomu odpovídal i celý první poločas. Šance se začaly rodit až po dvaceti odehraných minutách, ale stály za to. Dvě doslova obří tutovky zazdil hostující Hakl, za Dvůr mohl odpovědět Vitebský, jenž po uličce od Hrušky sám před brankou trefil jen vyběhnuvšího gólmana Kubáta.

Velice blízko vedoucímu gólu byli na straně Dvora také Sojka, dorážející Vrljičak nebo hlavičkující Monteiro, bezbrankový stav se ale před pauzou neměnil.

Co nešlo v půli první, vycházelo po přestávce. Už po třech minutách domácí obrana neměla šanci zastavit únik křídelníka Čapka a po jeho přihrávce do šestnáctky uklízel míč Bareš do odkryté brány – 0:1.

Nešťastný moment pro Dvůr přišel v minutě 56. Za nastřelenou ruku sudí trochu necitlivě odpískal pokutový kop a Vondráček nabídnutou příležitost neodmítl. Uběhlo ale deset minut, z dorážky se prosadil domácí kapitán Hruška a zase bylo rázem o co hrát (1:2).

Hosté ještě jednou utekli do dvoubrankového náskoku, v 82. minutě ale odpověděl nejlepší střelec Dvora Vitebský a bylo zřejmé, že o drama je postaráno. Další gólovou radost v pohledném utkání už ale Kolínští srdnatě bojujícímu soupeři nedovolili a z břehu Labe si odvezli cenné tři body.

Fakta – branky: 66. Hruška, 82. Vitebský – 48. a 81. Bareš, 56. Vondráček z pen. Rozhodčí: Blatný. ŽK: 3:2. Diváci: 200. Poločas: 0:0.

TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, Sojka, Klazar (65. Rejl), Tomeš – Ráliš (78. Prokůpek) – Martinec, Hruška, Monteiro (65. Vítek) – Vrljičak – Vitebský. SK Sparta Kolín: Kubát – Štancl, D. Koděra (78. Šindelář), Vondráček (90. Sodoma), Hakl – Čapek (89. D. Hudec), Vácha (78. Šindelář), Bareš, Valenta – Milec, Soběslav.

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Musíme uznat, že Kolín byl v utkání lepší a vyhrál zaslouženě. Má skvělý kádr a ne náhodou se momentálně drží na druhé příčce v tabulce. Přesto se neubráním pocitu, že v tomto zápase byl hratelný a bodovat se dalo. Už v prvním poločase jsme tam dvě zajímavé šance měli, tři pořádné ale zahodili i hosté. Po přestávce už tam góly padaly a mě mrzí především ta, co jsme obdrželi ze standardní situace. I náš tým rozhodně přispěl k velmi dobré úrovni zápasu a při troše štěstí jsme určitě mohli pomýšlet na bod. Soupeři každopádně k vítězství gratuluji.“