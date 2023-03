Už o tomto víkendu odstartují jarní boje ve Fortuna Divizi C a do hry se tak dostane mimo jiné i čtveřice reprezentantů Královéhradeckého kraje. V roli na podzim nejúspěšnějšího vyslance regionu půjdou do druhé poloviny mistrovského ročníku fotbalisté Trutnova. Ti během patnácti kol dokázali posbírat velice slušných 22 bodů a s takřka neměnným kádrem budou chtít na jaře na úspěšné období navázat.