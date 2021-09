Fortuna Divize C - Fotbalisté Trutnova o víkendu uspěli na hřišti Horek nad Jizerou, potvrdit výhru o tři dny později doma proti Libiši se ale svěřencům trenéra Miloše Dvořáka nepodařilo. Třetí porážku v řadě si připsali hráči Náchoda, zatímco Dvoráci na půdě posledních Tochovic vydolovali cennou remízu 1:1. Týmu kouče Kuneše ji zařídila trefa Portugalce Rúbena Monteira.

Vložené 15. kolo měly v úterní sváteční odpoledne na programu celostátní soutěže Česká fotbalová liga a Fortuna Divize C. Ve hře tak bylo všech pět krajských zástupců, ani jednomu se však nepodařilo vydolovat z mistrovského utkání tři body.

