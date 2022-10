Hradec Králové B – Benešov 1:0

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Měli jsme dobrý úvod, aktivitou nahoře jsme soupeře nutili k chybám. První půle byla pro diváky zajímavá, oba mančafty předváděly kvalitní fotbal nahoru – dolů a bylo otázkou času, jestli na jedné či druhé straně padne gól. Přesto bych řekl, že jsme měli o trochu víc než soupeř. Po změně stran přišlo vyloučení našeho kapitána a stáhli jsme se do hlubokého bloku. Pak to bylo o tom, jestli jsme schopni to vydržet do konce. Náš přístup byl diametrálně odlišný od minulého týdne, to byl jeden z hlavních faktorů vítězství. Kluci na hřišti nechali všechno.“

Jablonec B – Chlumec n. C. 1:0

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „O všem rozhodla hrubá nedisciplinovanost našich dvou zkušených hráčů. Po přestávce jsme v devíti pozorně bránili, domácí téměř do ničeho nepustili a nakonec nám tam spadla tečovaná střela v 93. minutě. Ale jak říkám, můžeme si za to sami.“

Divize, skupina C

Letohrad – Trutnov 3:2

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „Špatný vstup do zápasu. Absolutní ležérnost a ledabylost v úvodní čtvrthodině nás stála tři body. Přestože jsme si v utkání vytvořili dostatek šancí na zvrat, stejný obrat jako v Brandýse se nám nepovedl. Jsem zklamaný z výsledku, z místy nedostačujícího zaujetí pro hru, z malého důrazu v klíčových okamžicích a především z nedisciplinovanosti části našich hráčů. Tak jako v Letohradě se v divizi rozhodně prezentovat nechceme. Domácím jsme byli více než vyrovnaným soupeřem, předčili nás však větší vůlí po vítězství a srdcem.“

Dvůr Králové – Vysoké Mýto 0:2

František Šturma, trenér Dvora: „Výsledek je pro nás hodně krutý. Jednalo se o naprosto vyrovnané utkání, v němž se střídaly pasáže, kdy byl lepší soupeř a kdy naopak my. Fotbal se ale hraje na góly. Za bezbrankového stavu jsme si vypracovali tři dobré gólové příležitosti, nepodařilo se nám však vstřelit branku a soupeř po chybě našeho gólmana udeřil. V té chvíli jsme se soustředili na vyrovnání, ale bohužel hosté ze standardní situace přidali druhý gól.“

Benátky n. J. – Náchod 2:0

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Sehráli jsme zatím asi nejlepší utkání, co se týče herního projevu. Oproti předchozím zápasům jsme lépe kombinovali, vypracovali si i dvě velké šance, ale bez gólového efektu. Opět jsme předvedli dvě individuální chyby, které soupeř potrestal. Rozdíl mezi oběma celky byla rozhodně zkušenost domácího mužstva. V závěru jsme se pokoušeli srovnat skóre, ale opět jsme inkasovali v 92. minutě.“

Nový Bydžov – Brandýs n. L. 2:0

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Čekali jsme houževnatý tým, který vyměnil trenéra. To se potvrdilo. Věděli jsme, že zápasy s posledním jsou po výměně vždy nejtěžší. Co se týká podzimu, za mě to bylo jedno ze stěžejních utkání. Zaplať pánbůh jsme to zvládli, bolelo to, byla to obrovská dřina. Když jsme si říkali, že jsme úplně dole, tak rozhodla skvělá individuální akce Zvěřiny a krásné zakončení Blažka. Druhou půli jsme už pod dojmem vedení měli pod kontrolou a druhý gól byl logickým vyústěním.“