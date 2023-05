Kalilou S Trawally, tak zní celé jméno liberijského útočníka, který v zimě posílil divizní fotbalisty Dvora Králové nad Labem a v neděli prožil zatím nejpovedenější zápas v modrobílém dresu, když se třemi góly podílel na vítězství 3:1 nad rezervou druholigové Chrudimi.

Fotbalisté Dvora Králové nad Labem si v domácím utkání poradili s kvalitním soupeřem z Chrudimi. | Video: Renata Jírová

Fotbalisté Dvora Králové nad Labem zvítězili na vlastním stadionu pod Hankovým domem popáté v sezoně a v tabulce Fortuna Divize C už nejsou poslední. Zaslouženou výhru 3:1 nad rezervou druholigové Chrudimi zajistila podkrkonošskému celku zimní posila z Libérie Kalilou S Trawally, jenž si v utkání připsal hattrick.

Fortuna Divize C – 24. kolo

Dvůr Králové n. L. – Chrudim B 3:1 (1:1)

Hosté na břeh Labe přijeli coby soupeř z klidného středu tabulky a na jejich výkonu to bylo i znát. Zdobil je kombinační rychlý fotbal, na který si však domácí brzy zvykli a s kvalitním sokem sehráli pohlednou partii, které nechyběly gólové příležitosti, především ale také vstřelené branky.

První přišla v 10. minutě. Domácí nechali po centru na zadní tyči zcela volného Zvolánka a dvacetiletý křídelník nezaváhal – 0:1.

Kalilou S Trawally - 1:1Zdroj: Renata JírováDvoráci na jaře čekali na vstřelený gól sedm zápasů, ve středeční dohrávce proti Turnovu ale našli střeleckou chuť (4:2) a v neděli v ní pokračovali. Z nepříznivého stavu si sebevědomý tým dlouho hlavu nelámal. V 17. minutě Allen na hranici šestnáctky skvěle našel S Trawallyho a šikovný útočník technickou ranou překonal gólmana Tlustého.

Fotbal, jaký obě mužstva předváděla, se divákům musel líbit. Jaký kontrast například se zápasem proti Náchodu, který se na stejném místě hrál před dvěma týdny. Klíčové momenty zápasu přišly osm minut po přestávce. Nejprve střelec první chrudimské branky prodlužoval míč na Nykodýma, toho ale v naprosté tutovce fantasticky vychytal Matula. Akce pokračovala, domácí kapitán Vitebský hasil požár odkopem z vlastního vápna, ten se ale ukázal jako geniální.

Míč totiž přeletěl špatně stojící hostující stopery a S Trawally upaloval z vlastní poloviny hřiště sám na branku. Se zakončením se Libérijec nepáral a po zpracování druhým dotekem nedal Tlustému žádnou šanci – 2:1.

Hosté vrhli všechny síly do útoku, naráželi ale na tuhý odpor bojujícího soupeře. Ve hře byli Chrudimští do 83. minuty. V ní ale vyrobili hrubku na vlastní polovině, o míč je obral hrdina zápasu S Trawally a povedeným angličanem dokonal jak dvorské vítězství, tak vlastní hattrick.

Dvoráci si připsali druhou domácí výhru ve čtyřech dnech, v tabulce poskočili z poslední pozice na čtrnáctou a o další záchranářské body budou bojovat za týden na hřišti tradičně silného Vysokého Mýta.

Fakta – branky: 17., 53. a 83. S. Trawally – 10. Zvolánek. Rozhodčí: P. Matula. ŽK: 2:3. Diváci: 150. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – P. Šťastný, D. Vitebský, T. Picha, Prokš – Augustin (46. Tuťálek), Allen (90. Sojka), Votrubec, Hospedales, F. Machač (74. M. Hrubý) – S. Trawally (85. Mertlík). MFK Chrudim: J. Tlustý – Š. Sedlák, Dostálek (82. Šindelář), Zrůst (46. Brychnáč), Straka – Zvolánek, Nykodým (72. M. Holub), Žalud (85. Mrázek), Holeček – D. Vácha, Bauer.

Ohlasy trenérů

Zbyněk Dujsík, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Po středeční dohrávce s Turnovem si připisujeme další důležitou výhru, která byla rozhodně z těch opravdu náročných. A to jak na psychiku, tak s ohledem na kvalitu a výkon soupeře. Na druhou stranu musím říct, že tři body jsou s ohledem na počet brankových příležitostí naprosto zasloužené. Byla vidět i větší vůle vyhrát. Těší mě fakt, že ani za brzkého stavu 0:1 se náš tým nepoložil, dál hrál přesně to, co jsme si v kabině řekli a s čím jsme do zápasu šli. Skvěle jsme navíc využili schopností Kaliho (Kalilou S Trawally – pozn. aut.), který pak utkání rozhodl třemi vstřelenými góly.“

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: „Bohužel není moc co hodnotit. Pár hodin před utkáním nám vypadli další dva obránci, nastoupit museli nedoléčení Dostálek s Holubem a celkově jsme museli experimentovat. Nicméně jsme šli do vedení a vše jsme měli ve svých rukách. Hráli jsme však špatně a domácí velmi lacino ještě do půle srovnali. Po změně stran jsme trochu upravili rozestavení, a i když náš výkon nebyl nadále ideální, tak to vypadalo v poklidu na minimálně remízu. Dokonce jsme měli jasnou tutovku v podání Nykodýma, ale nedal a z následného odkopu domácí utkání rozhodli. Třetí branka v závěru jen dokončila parodii v naší defenzivě a bylo hotovo. Když chybí kvalita, posty, hráči, tak je vždycky na řadě vůle, bojovnost, nasazení a nadstavba a to bylo to, s čím jsme do utkání chtěli jít. Bohužel jen v kabině. Za stávající situace není na obzoru příliš optimistický výhled a máme týden na to, abychom to nějak zvládli."

Fortuna Divize C, 24. kolo: Dvůr Králové n. L. - Chrudim B 3:1 (1:1)Zdroj: Renata Jírová