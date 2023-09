Dvacet vzájemných utkání dosud v tomto tisíciletí odehráli fotbalisté Trutnova se soupeřem z Letohradu, žádné ale nenabídlo tolik branek, jako to s pořadovým číslem 21. Mezi dvěma do té doby výsledkově vyrovnanými rivaly se zrodil nejjednoznačnější výsledek.

Trutnovští fotbalisté mají důvod k radosti. Trenér Vladimír Marks ale euforii po vysokém vítězství nad Letohradem tlumil. | Foto: Jiří Petr

Fotbalisté Trutnova nezahájili nový ročník Fortuna Divize C ideálně, o to víc potřebovali v sobotním odpoledni porazit předposlední celek tabulky z Letohradu. Povedlo se. Svěřenci trenéra Vladimíra Markse nasázeli soupeři čtyři branky už v průběhu prvního poločasu a nakonec tradičního rivala přehráli tenisovým výsledkem 6:1.

Fortuna Divize C – 7. kolo

MFK Trutnov – FK Letohrad 6:1 (4:1)

Domácí vstoupili do důležitého zápasu s velkou chutí a herní převahu zúročil už po deseti minutách agilní Štěpánek, jenž se trefil levou nohou přesně k tyči. V 17. minutě se po postupném útoku dostal k míči kousek před šestnáctkou Trávníček a bez dlouhého rozmýšlení trefil míč pod břevno nejlépe, jak mohl – 2:0.

Hosté si s hrou soupeře vůbec nevěděli rady a do poločasové přestávky inkasovali ještě dvakrát. Ve 32. minutě utekl po pravém křídle Brejcha a jako na podnose míč připravil skórujícímu Horčičkovi. Stejný hráč se prosadil i o deset minut později, když i tentokrát po práci svých spoluhráčů stál zcela sám před gólmanem.

Dohrát poločas s nulou na kontě inkasovaných branek domácí nestihli, jelikož se ve 44. minutě pěkně trefil Lorenc, ve druhé půli ale Trutnovští přidali další dvě branky a výrazně potěšili bezmála dvě stovky svých příznivců. Nejprve si z protihráčů udělal slalomové tyče Čechovič a svoji akci zakončil přesnou ranou, v 90. minutě pak při akci střídajících hráčů Doležal přiťukl míč Duchovi a ten premiérovou divizní trefou upravil stav na konečných 6:1.

Fakta – branky: 10. Štěpánek, 17. Trávníček, 32. a 42. Horčička, 66. Čechovič, 90. Duch – 44. Lorenc. Rozhodčí: Barcuch. ŽK: 1:2. Diváci: 186. MFK Trutnov: Hofírek – Sapár (35. Mařas), Zieris, Zezula – Štěpánek (46. Balcar), M. Knap, Trávníček (71. Jirousek), Brejcha (78. Duch) – Čechovič, Bičiště (78. A. Doležal), Horčička. FK Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Dvorský, Kail, Václavek (11. Lorenc) – Nágl, Linhart, Štěpán (74. Hiller), Chládek (74. Štusák), Knespl – Kabourek.

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „V zápase s tradičním soupeřem, jehož hra nám nesedí a v minulé sezoně jsme ze vzájemných zápasů dokázali získat pouze jeden bod, jsme konečně zahráli tak, jak máme. Velmi dobrá hra celého mužstva, z něhož podle mne vyčníval střed pole ve složení Trávníček – Čechovič – Horčička – Bičiště, přinesla naše jednoznačné vítězství. Hráči si dostatečně uvědomili, o co se hraje a od první do poslední minuty plnili to, co jsme po nich před zápasem chtěli. Hráli fotbal, běhali a především dodržovali taktické pokyny. Velkou radost máme z premiérové branky v mužské kategorii Štěpána Ducha. Není důvod přehnaně slavit, potřebujeme nastartovat bodovou sérii a příští týden v Kosmonosech navázat na náš výkon z domácího hřiště.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Nemá žádnou cenu se vymlouvat na absence hráčů. Střetnutí jsme, co se týká obranné fáze, vůbec nezvládli. Dělali jsme laciné chyby při přechodu do útoku, špatně reagovali po ztrátě míče a byli málo důrazní. Jak jsme před týdnem zápas jako tým zvládli, tak tentokrát jako tým propadli.“