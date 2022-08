Fortuna Divize C, 4. kolo

Trutnov – Liberec B 2:3 (2:1)

Tenhle zápas bavil a hodí se dodat: všechna čest před trutnovským týmem. Svěřenci trenéra Vladimíra Markse si to s velmi dobře poskládanou sestavou Liberce rozdali na férovku a fotbal ze strany obou soupeřů se dvěma stovkám diváků musel líbit.

Rychlé K.O. pro Matulu, pak pro celý mančaft. Dvoráci na Benátky vůbec nestačili

Na úvodní gólový moment se čekalo bezmála půl hodiny. Pak na polovině hřiště domácí Brejcha rychle rozehrál útočnou akci, při ní si s Knapem vyměnil míč Štěpánek a před šestnáctkou napřáhl k ráně, na kterou hostující gólman Pešl nedosáhl – 1:0.

Martin KnapZdroj: Jiří PetrVelká škoda, že za deset minut domácí soupeři zbytečně nabídli vyrovnání. Špatně zahranou malou domů vystihl liberecký útočník, jehož skluzem vykolejil Hofírek a sudí neváhal nařídit pokutový kop. Ten proměnil zkušený Hadaščok, zanedlouho se ale penalta kopala i na druhé straně.

Také ve druhém případě se postižená strana zlobila, s arbitrem však nehnula a Knap parádní trefou do pravého horního rohu vrátil domácím náskok.

Penaltová show pokračovala i po přestávce. Tentokrát sudí trestal kontakt Zierise se soupeřem, znovu úspěšný byl z puntíku Hadaščok.

Když už to vypadalo na cennou remízu pro Trutnov, přišel v 86. minutě rohový kop, na přední tyč si zaběhl Hadaščok a přesnou hlavičkou dokonal svůj hattrick. Nešťastný závěr domácího celku pak zdvojnásobilo vyloučení Štěpánka.

Liberecká rezerva na břehu Úpy potvrdila své kvality, sympaticky hrající Trutnov byl ale bodovému zisku blízko a inkasovaná trefa v závěru jej musí mrzet.

Krajský fotbal: Drtivý finiš Police, kanonáda Solnice, divočina ve Staré Pace

Fakta – branky: 28. Štěpánek, 44. M. Knap z pen. – 38., 63. (obě z pen.) a 86. Hadaščok. Rozhodčí: Papežík. ŽK: 5:3. ČK: 1:0 (88. Štěpánek). Diváci: 200. MFK Trutnov: Hofírek – Macek, Zieris, Turner – Marcel Štěpánek, M. Knap, Brejcha (76. Balcar), Zezula – Rajnoch (62. Trávníček, Slavík, Čechovič. FC Slovan Liberec B: Pešl – Winkler, Fukala, Černický, Daněk (65. Šolc) – Horňáček (82. Diamé) – Lupoměský, Polyák, Kytka (65. Valenta), Juzvak – Hadaščok (90. Kranthove).

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Rezerva ligového Liberce přijela do Trutnova s jasným cílem odvézt všechny body, což se jí také povedlo. Do utkání vstoupili hosté lépe a úvodních dvacet minut bylo v jejich režii. Po zbytek poločasu se však hrál dá se říci vyrovnaný zápas a do šatny jsme šli s nadějným vedením 2:1. Druhou půli už ovládl Liberec. My jsme se díky kvalitě soupeře nedostali k naší hře a nevytvořili si už další gólovou příležitost. K zisku bodu chybělo pět minut, jenže Liberec dokázal udeřit z rohového kopu, kdy jsme nedokázali pokrýt jejich nejlepšího hráče - exligistu Hadaščoka. Soupeř u nás k vítězství využil všech dostupných prostředků a je pro nás velkým zklamáním, že jsme se s tím nedokázali kvalitně vypořádat. Výsledkem toho byla červená karta pro našeho nejlepšího hráče v utkání Marcela Štěpánka.“

Josef Petřík, trenér FC Slovan Liberec B: „Zápasy se v poslední době odehrávají podle podobného scénáře. V úvodu přichází náš úvodní tlak, víc jak dvacet minut předvádíme celkem solidní hru, vytvoříme si dvě až tři gólové příležitosti, není nám uznána branka a soupeř z ojedinělého brejku jde střelou na zadní tyč do vedení. Přichází lehký útlum, pět minutek se hledáme, dostaneme se zpět do hry penaltou na 1:1 a rovněž z penalty dostaneme gól do šatny. Ještě ve 45. minutě jsme dali další branku, která nebyla uznána pro ofsajd. Nebylo jednoduché prohrávat, ovšem druhý poločas byl v naší režii. Zaslouženě jsme otočili skóre. Z penalty jsme vyrovnali na 2:2, ze standardní situace pak skórovali potřetí. Domácí neudrželi nervy, hráli dost agresivně a dostali červenou kartu. Hráč ji obdržel zaslouženě, mohlo jich být i víc. Zasloužené vítězství.“