Podívejte se s Krkonošským deníkem do historie divizního derby mezi fotbalisty Trutnova a Dvora Králové nad Labem. Ve fotogalerii se vracíme i hodně do minulosti. Zajímá vás aktuální bilance mezi oběma rivaly? Věřte, že je až neuvěřitelně vyrovnaná, přesto má mírně navrch Trutnov.

Pohled do historie podkrkonošských fotbalových derby v divizní skupině C | Foto: Jiří Petr, Jan Bartoš

Pozornost fotbalových fanoušků na Trutnovsku se o nadcházejícím víkendu bude ubírat především k diviznímu derby mezi hráči Trutnova a Dvora Králové nad Labem. Souboj dvou velkých rivalů se uskuteční v rámci 27. kola Fortuna Divize C a papírovým favoritem v něm budou domácí fotbalisté.

Zatímco Královédvorští aktuálně okupují sestupovou čtrnáctou příčku, svěřenci trenéra Vladimíra Markse se vyhřívají na výborném pátém místě a před prestižním soubojem stále čtyři kola před koncem pokukují po medailových pozicích. Podzimní duel navíc dopadl těsně pro Dvoráky a tak mají domácí svému soupeři co vracet.

Předzápasová pozvánka tentokrát nebude patřit hlasům z jednotlivých táborů, hráče i trenéry necháváme soustředit se na derby. Na místo toho před utkáním promluví statistiky a ty jsou před šestadvacátým divizním měřením sil obou soupeřů velmi zajímavé.

Historické okénko však začněme už v sezoně 2003/2004. V ní se oba rivalové po dlouhých letech potkali v krajském přeboru a oba lačnili po postupu do divize. Trutnov tehdy trénoval Miloš Dvořák, dvorské fotbalisty do sezony přivedl Miloslav Vondráček. Na podzim se podkrkonošské celky potkaly v posledním kole a neporažení Dvoráci šli do domácího utkání z prvního místa. Výsledek 1:3 před nabitými tribunami ale znamenal změnu na čele tabulky a zároveň odvolání trenéra.

Dvoráci na jaře roku 2004 v Trutnově vyhráli 1:0 a brzy na to slavili historický postup do divize.Zdroj: archiv Deníku

Na jaře celý region sledoval obrovské drama. Dvoráky už vedlo duo Rudolf Skácel & Josef Bělina a s podkrkonošskými rivaly se do bitvy zapojil tým Předměřic nad Labem. Tři kola před koncem soutěže Trutnov před dvěma tisíci diváků prohrál derby 0:1 a všichni tři konkurenti se srovnali na shodném počtu bodů. Zásluhou lepší bilance v minitabulce tří mužstev záhy postup slavil celek z města na Labi.

2003 – 2004

Dvůr Králové n. L. – Trutnov 1:3 a 1:0 (památné boje o postup do divize)

Dvoráci si poté na rivala museli dva roky počkat, od té doby už ale podkrkonošští soupeři svádějí boje v divizní skupině C. Celkem tu odehráli již 25 vzájemných utkání. Ve dvanácti zvítězil Trutnov, v jedenácti Dvůr Králové nad Labem. Dva zápasy skončily dělbou bodů, přičemž pokaždé se tak stalo až v sezoně 2018/2019. Každý ze soupeřů tehdy vyhrál penaltový rozstřel jednou.

Takto se slavila v trutnovské kabině jedna z divizních výher proti Dvora.Zdroj: Jiří Petr, Jan BartošNejvyšší brankový rozdíl mezi oběma soky se datuje do jarní části roku 2016. Dvoráci rivala na jeho půdě porazili rekordně 6:0, od té doby ale na tříbodový úspěch dlouho čekali, aby uspěli na soupeřově půdě až na podzim roku 2020 a znovu o rok později. Trutnov vyhrál nejvýrazněji na podzim roku 2014, kdy rivala přejel 5:0. Doma Dvoráci loni na podzim vyhráli poprvé od jara roku 2015!

Historickou vyrovnanost obou soupeřů dokládá i fakt, že pouze ve třech případech se stalo, aby jeden z rivalů vyhrál obě derby v sezoně. V sezoně 2011/2012 se to povedlo Dvoru, v ročníku 2016/2017 a hned o rok později to zvládl Trutnov.

Dvakrát se přihodilo, že se spolu rivalové v sezoně potkali pouze jednou. Důvodem byl covid, jednou v Trutnově vyhráli domácí, rok na to hosté.

Společné divizní sezony a vzájemná bilance

2006 – 2007 Dvůr Králové n. L. – Trutnov 2:5 a 2:0

2007 – 2008 Trutnov – Dvůr Králové n. L. 3:2 a 1:2

2010 – 2011 Dvůr Králové n. L. – Trutnov 1:0 a 0:4

2011 – 2012 Trutnov – Dvůr Králové n. L. 0:4 a 1:4

2013 – 2014 Trutnov – Dvůr Králové n. L. 2:0 a 0:3

2014 – 2015 Trutnov – Dvůr Králové n. L. 5:0 a 1:2

2015 – 2016 Dvůr Králové n. L. – Trutnov 2:3 a 6:0

2016 – 2017 Trutnov – Dvůr Králové n. L. 3:0 a 2:1

2017 – 2018 Dvůr Králové n. L. – Trutnov 0:1 a 1:4

2018 – 2019 Trutnov – Dvůr Králové n. L. 2:3 pen. a 2:1 pen.

2019 – 2020 Trutnov – Dvůr Králové n. L. 1:0, na jaře se nehrálo

2020 – 2021 Trutnov – Dvůr Králové n. L. 1:3, na jaře se nehrálo

2021 – 2022 Trutnov – Dvůr Králové n. L. 1:3 a 2:0

2022 – 2023 Dvůr Králové n. L. – Trutnov 2:1



Zápasy ve Dvoře Králové nad Labem z pohledu domácích 12 utkání 6 0 1 5, skóre 20:18. Zápasy na hřišti Trutnova z pohledu domácích 13 utkání 7 0 1 5, skóre 26:23. Kompletní divizní bilance z pohledu Trutnova 25 utkání 12 1 1 11, skóre 44:43

Na videu si můžete připomenout vývoj podzimního derby pod Hankovým domem, které vyhráli Dvoráci 2:1 trefami Hrubého a Mertlíka. Zajímá vás, jak dopadne divizní derby s pořadovým číslem 26? Pak neváhejte a přijďte svého favorita podpořit v sobotu na trutnovský stadion. Hraje se od 17 hodin a utkání bude řídit trojice rozhodčích Michal Depeš - Jakub Papežík, Marek Schmeiser. Delegátem svazu bude Patrik Filípek.

Zdroj: Vladimír Matula