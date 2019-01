Královéhradecko - Fotbalové týmy z regionu se již připravují na jarní část divize C. Místo čtveřice už je jen trojlístek, neboť Kratonohy ze soutěže odstoupily!

Fotbalisté Náchoda si na úvod zápasové praxe střihli modelový zápas A mužstva s béčkem, který skončil vítězstvím favorita 2:0. | Foto: Michal Malý

Vítězstvím fotbalový rok 2019 otevřely dva východočeské celky. Náchod si v modelovém utkání poradil s vlastní rezervou, Trutnov před týdnem vyhrál nad juniorkou Hradce Králové.

Dvoráci do zimy vstoupili porážkou na hřišti Mladé Boleslavi U21, to když už měli Trutnovští odehrán i druhý duel. V něm tentokrát remizovali s účastníkem krajského přeboru Jaroměří.

TJ Dvůr Králové

Mladá Boleslav U21 - Dvůr Králové 2:1 (1:1)

Branky: 35. a 58. Valenta – 17. Vitebský. TJ Dvůr Králové nad Labem: J. Vaníček (46. Vl. Matula) – Picha, Kruliš (46. Rejl), Macháček, Tomeš – Hruška, Přibyl (46. Karal), Tauchman (67. Přibyl), Knespl (46. J. Dvořák) – Vitebský, Ujec (64. Rejchrt).

Silný soupeř na úvod zimní přípravy prověřil fotbalisty Dvora Králové. Juniorka Mladé Boleslavi ve své sestavě využila borce typu Valenty, Pauscheka, Křapky či Konatého a proti Východočechům byla lepším týmem.

Dvoráci ale nehráli vůbec zle a již po čtvrthodině hry se dokonce ujali vedení gólem Vitebského. Soupeř nakonec dosáhl očekávané výhry, to když poločasovou přestávku orámoval dvěma trefami již zmiňovaný Valenta.

MFK Trutnov

Trutnov - Jaroměř 2:2 (1:1)

Branky: 39. Kejzlar, 52. Matějka – 15. Horák, 81. Matěj Exnar. MFK Trutnov: Hofman – Turner (46. Hrnčíř), Kovář, Makovský (46. Kozák), Mařas – Balcar, J. Matějka, Holubec (46. Landa), Knap – M. Kejzlar (46. Voňka), Valášek. FK Jaroměř: Linhart – Markarjanc, Častvaj (60. Matěj Exnar), Jirásek – Horák, Bano, Votrubec, Miloš Exnar (55. T. Mertlík), Valášek – Emlar, Roubal.

Trutnovští fotbalisté si k premiérovému přípravnému duelu v roce přizvali účastníka krajského přeberu a proti Jaroměři byli od začátku aktivnějším mužstvem. Herní převaha jim ale stačila jen na remízu 2:2.

Už po čtvrthodině poslal hosty do vedení Horák, na jehož trefu dokázal odpovědět až šest minut před poločasovou pauzou navrátilec do divizního kádru Kejzlar.

Krátce po přestávce skóre otočil Matějka, ale Jaroměřští v závěru dokázali přece jen srovnat a s favoritem tak uhráli povzbudivou remízu.

„Úvodní zápas hodnotím jako dobrý trénink. Soupeř přijel s myšlenkami na obranu, přesto jsme si vytvořili spoustu šancí. Proměnit jsme ale dokázali pouze dvě. Jelikož hosté dvakrát udeřili z brejků, skončil duel nerozhodně,“ řekl k utkání trutnovský lodivod Miloš Dvořák.

Již ve středu se Trutnov střetne s mnohem kvalitnějším sokem, když od 18 hodin nastoupí proti třetiligovým Živanicím.

1. příprava: Trutnov - Hradec Králové U21 3:0 (0:0), branky: Holubec, J. Matějka, P. Čech.

FK Náchod

Fotbalisté Náchoda začali přípravu na druhou polovinu sezony modelovým utkáním divizního A týmu proti B týmu, který hraje I. A třídu. V zápase A tým zvítězil 2:0, když jednu branku vstřelil po čtvrthodině Šesler a druhou přidal divizní tým po pauze.

Do přípravy na jarní část sezony se zapojili noví hráči Tomáš Kabeláč, Jan Fenz, Martin Kadavý. Z dorostu si přípravu s A týmem vyzkouší Jan Melichar a Adam Šesler. Naopak opačným směrem putoval zkušený Jan Kábrt, který odešel na hostování do Rychnova.

Další přípravný zápas odehraje Náchod v sobotu, kdy hostí od 10 hodin Červený Kostelec.

„Sršni“ mizí z divizní mapy



Kratonohy - Zatímco tři týmy z kraje zahájily přípravu na jarní část fotbalové divize C, čtvrtý do party nikoliv. Jde o Kratonohy.



„Sršni“ přípravu už ani nezahájí, neboť ze čtvrté nejvyšší soutěže v zimní pauze odstoupili! Co je důvodem? „Odchází nám osm hráčů,“ uvedl nedávno šéf klubu Jiří Štěpánek.



Kam hráči z rozpadlého divizního mužstva zamíří?

Bratři O. a L. Krajákovi by měli posílit lídra krajského přeboru z Libčan. T. Kabeláč zřejmě půjde do divizního Náchoda. Chocholatý s Ličmanem jsou na zkoušce v třetiligovém Převýšově. ČFL hrají také Živanice, které testují Bareše, Václavka, Strassera a Zbudila. Jirásek se vrátil do divizního pardubického béčka.