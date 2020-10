Fotbalisté Trutnova slaví ve Fortuna Divizi C první vítězství v sezoně. Dojeli si pro něj na hřiště Kutné Hory, kde díky dvěma brankám ze závěru střetnutí dokázali vyhrát 4:2.

Kutná Hora - Trutnov 2:4 (2:2)

Hosté do Kutné Hory přijeli coby poslední tým tabulky, a když zelený trávník opouštěli, okupoval tuto příčku naopak jejich soupeř. To jen potvrzuje, o jak důležitou bitvu se v sobotu dopoledne ve středních Čechách jednalo.

Trutnovští ji zahájili doslova parádně, když se už po dvou odehraných minutách odrazil míč v šestnáctce před Holubce a zkušený kanonýr nemohl minout – 0:1. Velká škoda, že soupeř snadno vyrovnal. V 9. minutě totiž vystihl nepovedenou malou domů a Marek trestal – 1:1.

Dvořákovi svěřenci šli znovu do vedení v 18. minutě, když se pěknou ranou prosadil Knap, krátce před pauzou však soupeř přímo z rohového kopu znovu odpověděl, když rozhodčí branku uznali za vlastní.

Na startu druhé půle přežili Východočeši klinickou smrt v podobě dvou obrovských příležitostí soupeře. Ten však dvě tutovky nedal, když při té druhé skvěle zasáhl a tým podržel gólman Šťastný. Pravidlo nedáš – dostaneš se potvrdilo deset minut před koncem. Z velké dálky se parádně trefil Brejcha a při domácí snaze o třetí vyrovnání pečetil výhru MFK Zezula.

Fakta – branky: 9. Marek, 42. vlastní (Mařas) – 2. Holubec, 18. Knap, 80. Brejcha, 90. (+3) Zezula. Rozhodčí: Bohata. ŽK: 1:3. Diváci: 47.

MFK Trutnov: Šťastný – Metlický (64. O. Tobiáš), T. Kraus, Makovský, Mařas (87. M. Voňka) – M. Knap, Zieris, Holubec, Brejcha (82. Jirousek), Zezula – Marcel Štěpánek (64. Valášek).

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Začali jsme velice dobře, když jsme šli hned v první minutě do vedení. Bohužel však přišla obrovská chyba a soupeři jsme doslova darovali vyrovnání. Brzy jsme pak šli znovu do náskoku, ale nešťastnou trefou si soupeř zajistil nerozhodný výsledek ještě před pauzou. Začátek druhé půle byl z naší strany katastrofální. Domácím jsme dvakrát namazali a oni šli sami na branku. Jednu tutovku zahodili, pak nás podržel gólman Šťastný. Naštěstí jsme se dostali zpátky do hry a rozhodující moment přišel deset minut před koncem, kdy se ranou z velké dálky prosadil Brejcha. Soupeř otevřel hru, hrál vabank a nám se povedlo náskok ještě navýšit. Myslím, že naše vítězství je zasloužené. Domácí bojovali, při standardkách byli hodně nebezpeční. My ale byli tentokrát fotbalovější. Potřebujeme teď tři body potvrdit doma proti Nymburku.“