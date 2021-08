Atraktivní a již nějaký ten rok tradiční východočeské derby měla na programu Fortuna Divize C. V programu jejího čtvrtého kola přivítal Trutnov na vlastním hřišti rivala z Náchoda. Po bezbrankovém poločase domácí vyhráli 2:0, když se o branky podělili Petr Holubec a Jakub Slavík.

MFK Trutnov – FK Náchod 2:0 (0:0)

Oba soupeři šli do zápasu po porážce z minulého utkání a především domácí fotbalisté měli po třech kolech co napravovat. V Benátkách, doma se Dvorem Králové a ve Velkých Hamrech totiž stihli nastřádat tři porážky při výsledném skóre 2:13. Krajské derby tak mělo být pro svěřence trenéra Miloše Dvořáka odrazovým můstkem k lepším zítřkům, což se nakonec i podařilo.

V herně vyrovnaném duelu si oba soupeři dokázali vytvořit šance už v prvním poločase. Domácí zahrozili dvakrát, leč ani z jedné příležitosti nic nebylo. Na druhé straně si vzal slovo Petřík, jeho ránu ale zpacifikoval zkušený gólman Kobos, jenž v kariéře oblékal dres obou sobotních soupeřů.

Také ve druhé půli pokračovala z obou stran opatrná partie, ve které žádný tým nechtěl udělat chybu. Ta klíčová ale přesto přišla a za rámeček si ji jistě nedá hostující gólman Baláž. Ten v 82. minutě zaváhal při rozehrávce, míč doslova naservíroval na kopačku domácího špílmachra Holubce a trutnovský kanonýr si už v podobných situacích dokáže poradit. Chytrým zakončením bez jakékoliv razance poslal míč neomylně do sítě a v ochozech stadionu mohlo propuknout bujaré nadšení.

Domácí vstřelená branka nakopla a uklidnila zároveň. Najednou jich bylo plné hřiště a další šance na sebe nenechaly dlouho čekat. Pojistka přišla v minutě osmaosmdesáté. Holubec povedeným lobem za obranu vysunul do úniku Slavíka, letní posila z hradecké Olympie ustála souboj s obránce, a s přehledem uklidila míč do sítě podruhé.

Trutnov si tak v důležitém utkání připsal premiérové body v sezoně, zatímco Náchodští po solidním vstupu do soutěže okusili druhou porážku bez vstřeleného gólu v řadě.

Fakta – branky: 82. Holubec, 88. Slavík. Rozhodčí: Pánek. ŽK: 5:2. Diváci: 200. MFK Trutnov: Kobos – Balcar (72. Metlický), Zieris, Mařas, Zezula – Štěpánek (81. Valášek), M. Knap, P. Holubec, Brejcha (86. Jirousek) – Rajnoch, Slavík. FK Náchod: Baláž – Vencl, Kovář (38. Šesler), Podolník, Doucek – Malý, J. Kabeláč, Světlík, Petřík, Simon (75. Kos) – Rojšl (65. Gois).

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Po třech porážkách jsme nutně potřebovali vyhrát a myslím si, že po výkonu, jaký tým předvedl, jsme si tři body i zasloužili. Už prvním poločase jsme si dokázali vytvořit brankové příležitosti, ale bohužel se stav ještě neměnil. Po pauze jsme na chvíli vypadli z role, ale postupně jsme se do hry vraceli a nakonec nám ke gólu pomohla velká chyba hostujícího brankáře. Poprvé v sezoně jsme se dostali do vedení a kluky to nakoplo. Záhy přišly další šance a Kubou Slavíkem jsme jednu z nich dokázali proměnit. Velký dík patří fanouškům za skvělou podporu z hlediště, naše vítězství je zcela zasloužené.“