Debakl z domácího utkání proti Vysokému Mýtu je zapomenut. Trutnovští fotbalisté dokázali týden po něm vyhrát na hřišti Kutné Hory 2:1 a tabulce Fortuna Divize C se minimálně do sobotního podvečera posunuli na průběžnou pátou příčku.

Fotbalisté Trutnova vezou tři body ze středních Čech. | Foto: Jiří Petr

Kutná Hora - Trutnov 1:2 (0:1)

Staronový účastník divizní skupiny C si Východočechy pozval do Červených Peček, kde domácí získali azyl pro úvod sezony a v obou dosavadních duelech zde dokázali vyhrát za tři body. Svěřencům trenéra Miloše Dvořáka před utkáním takřka nic nehrálo do not. Už mdlá nálada po posledním propadáku, k tomu přidané absence řady klíčových hráčů.