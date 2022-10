Fortuna Divize C, 12. kolo

FK Velké Hamry – FK Náchod 1:1 (0:1)

Velkým Hamrům také podle očekávání patřily úvodní minuty utkání a už po deseti odehraných minutách měli hosté štěstí, když odolali akci, při níž míč div nedoputoval za záda gólmana Baláže. Tři minuty na to už se domácí gólově prosadili, proti změně ve skóre byl ale praporek asistenta rozhodčího.

Udeřilo tak na straně druhé. Při rychlém brejku centroval do pokutového území Simon a před domácí brankou se nejlépe zorientoval důraznou hlavičkou zakončující Krejčík – 0:1.

Náchod proti Hamrům v divizi

2018/19 NAC - VHA 1:2 a 1:2

2019/20 NAC - VHA 0:1p

2020/21 NAC - VHA 3:0

2021/22 VHA - NAC 5:0 a 0:1

2022/23 VHA - NAC 1:1

Favoritem obdržená branka zacloumala, ještě do přestávky však mohlo být vyrovnáno. Ve 40. minutě ale hosty výrazně podržel brankář Baláž, když výborným zákrokem zamezil další změně stavu.

Po přestávce domácí pokračovali v náporu a při honbě za vyrovnáním znovu prohráli minisouboj s brankářským mágem Balážem. Na straně druhé mohl pojistku přidat Knespl, jenž postupovat zcela sám na branku, místo kličky gólmanovi ale volil střelu a zařízení trestuhodně minul.

Severočech Jan Šohaj (číslo 22) se před malou chvílí „uklonil“ a hlavou poslal míč za záda náchodského brankáře Františka Baláže.Zdroj: Deník/Dagmar Březinová

Trhat vlasy si náchodský štírek musel ve třetí minutě nastavení. V době, kdy domácím zbýval čas tak akorát na poslední akci, přišel faul u střídaček a šance na poslední standardní situaci. Do šestnáctky zamířil i domácí brankář, míč si ale našel hlavu Šohaje a ta rozhodla o tom, že se v utkání budou body dělit.

Fakta – branky: 90. (+3) Šohaj – 18. Krejčík. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 2:1. Diváci: 51. FK Náchod: Baláž – Zámečník, Locker, Punar, D. Král – Simon (67. Světlík), Krejčík, Jakub Petřík (90. Ansorge), Knespl – L. Knap, Bičiště (78. Brich).

Ohlasy na utkání

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Odjížděli jsme na hřiště Velkých Hamrů v nezáviděníhodné situaci. Potřebujeme se pokoušet o bodový zisk, ať jde o jakéhokoli soupeře. Od začátku utkání jsme hráli nejkvalitněji v podzimní části soutěže. Naši útočníci šli během utkání třikrát sami na domácího brankaře, ale tyto situace vyřešili špatně, i když poslední samostatný únik byl jasný faul v pokutovém území bez odezvy hlavního rozhodčího. V závěru jsme museli střídat zraněného Petříka a nastavený čas je už jen obehraná písnička. Inkasovali jsme zřejmě z posledního trestného kopu ze strany, do vápna šel i domácí brankář a opět jsme to nezvládli. Z videa je patrné, že tyto situace nezvládáme taktickým postavením při soupeřově trestném kopu a individuální neschopností obsazovat každý svého hráče, protože u domácího střelce nikdo nebyl. Je to o individuální zodpovědnosti a individuální kvalitě hráče. Klukům děkuji za odježděný zápas, ale třešnička na dortu v podobě třech bodů chybí. Poprvé v životě prožívám velké množství zpackaných závěrů utkání v nastavených časech.“