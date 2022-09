V České fotbalové lize čeká oba krajské reprezentanty další zápas již v sobotu. Dopoledne se pokusí vyplenit horkou půdu severočeských Přepeří juniorka Votroků. Nutno však dodat, že favoritem zápasu, který startuje již v 10.30, budou domácí fotbalisté.

Zcela vyrovnaně hovoří naopak papírové předpoklady před odpoledním souboje Živanic a Chlumce nad Cidlinou. V tomto klání půjde o pikantní východočeské derby a bodově lépe jsou na tom zatím po sedmi odehraných kolech hosté.

Předzápasové kurzy v ČFL (Fortuna)

Přepeře - Hradec Králové B 2.35 - 3.75 - 2.05

Živanice - Chlumec nad Cidlinou 2.30 - 3.40 - 2.38

Také ve Fortuna Divizi C se bude na co koukat. V sobotním programu se z krajského kvarteta představí pouze Trutnov. Svěřenci trenéra Vladimíra Markse hrají od 16.30 v Dobrovici a proti silnému soupeři to nebudou mít jednoduché. Oba soupeři jsou po sedmi zápasech na jedenácti získaných bodech.

V neděli se mnoho bodů od krajských mužstev neočekává. Dvůr Králové nad Labem doma hostí suverénního lídra tabulky Liberec B, Náchod vyráží na půdu aktuálně třetího Hlinska. Největší naděje na dobrý výsledek tak má nováček z Nového Bydžova, který doma přivítá rezervu druholigové Chrudimi.

Předzápasové kurzy v divizi

Dobrovice - Trutnov 1.80 - 3.50 - 2.98

Dvůr Králové nad Labem - Liberec B 4.56 - 4.40 - 1.37

Hlinsko - Náchod 1.50 - 4.00 - 3.85

Nový Bydžov - Chrudim B 2.82 - 3.45 - 1.88