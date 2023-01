Trenér jabloneckého týmu Benjamin Vomáčka:

"V prvním poločase jsme nehráli dobře. Do zápasu jsme vstoupili špatně. Nevyrovnali jsme se soupeři v agresivitě, v běhání i v nasazení. Turnov byl agresivní, dobře nás napadal. My jsme hráli pomalu, prohrávali jsme souboje. Začátek zápasu, až do našeho gólu a ještě deset minut po něm se mi vůbec nelíbil. Potom jsme se zlepšili, i tak jsme ale první poločas prohráli 1:0, ten byl špatný. Do druhé půle jsme naskočili úplně jinak, trochu víc jsme to rozběhali, začali jsme vyhrávat osobní souboje a začali jsme Turnov přehrávat. Zaslouženě jsme ve druhé půli dali pět gólů. Pro nás to ale byla výstraha, že takový vstup do utkání si nemůžeme dovolit. Takhle bychom v soutěži šanci neměli. Je pravda, že jsme do utkání šli z plné přípravy. Kluci měli za s sebou třítýdenní ostřejší blok. Ze začátku se možná trochu rozběhávali. Ale na to se nechceme vymlouvat. My se s tím musíme poprat daleko líp. V první půli jsme se prali málo. Slouží jim ale ke cti, že utkání otočili a pak dali soupeři pět gólů a udělali si zápas pro sebe. Gólů mohli dát ale taky víc. Ale musím říct, že v prvním poločase hrál Turnov velmi dobře."

Trenér Turnova Tomáš Nosek: "Když hrajeme s týmem o soutěž výš, je to pro nás určitě přínos. Kluci se potkali s kvalitou, ale v prvním poločase jsme byli Jablonci zdatným soupeřem. Vedli jsme 1:0. Pak jsem sestavu otočil, už jsme nestíhali, ztratili jsme hřiště a soupeř vyhrál zaslouženě. Jsme na začátku přípravy, ve fázi hledání a zkoušení. Umělka v Břízkách není pro chlapský fotbal moc optimální. Hřiště je menší, soubojové. V prvním poločase jsme v osobních soubojích byli lepší my. Béčko Jablonce se prvních pětadvacet minut nedokázalo soubojově prosadit. Branky ve druhém poločase padly po našich individuálních chybách. A kdo dělá chyby, tak zápas prohraje."