Zápas se uskuteční ve středu 25. května od 17.30 na stadionu v Kolíně a nutno zmínit, že Královéhradecký KFS půjde do souboje v roli papírového outsidera. Stačí se totiž podívat na umístění krajských zástupců ve Fortuna Divizi C, kde letos týmy Trutnova, Náchoda i Dvora Králové nad Labem bojují o záchranu, zatímco Kolín klepe na bránu České fotbalové ligy a daří se i dalším středočeským baštám.

A právě divize je nejvyšší soutěží, ze které lze hráče nominovat, jelikož v Region's cupu měří síly fotbalisté, kteří nikdy neměli podepsanou profesionální smlouvu.

V základní nominace Východočechů také figuruje tucet divizních fotbalistů, jež doplňuje pětice hráčů krajského přeboru.

trenér Miloš DvořákZdroj: Jiří PetrTrenéry mužstva budou, stejně jako v posledních ročnících turnaje, Miloš Dvořák s Janem Mílem, v realizačním týmu je doplní fyzioterapeutka Eliška Fialová.

Vítěz utkání se může těšit na účast v další fázi tuzemské kvalifikace o postup do evropské kvalifikační skupiny, ve které českého zástupce čekají celky ze Švédska, Walesu a Severního Irska.

Nominace Královéhradeckého KFS: Patrik Brejcha, Martin Knap, Miroslav Macek, Marcel Štěpánek a Jiří Turner (všichni MFK Trutnov), František Baláž, Marek Brich, Martin Malý, Jakub Petřík a Jiří Podolník (všichni FK Náchod), Vladimír Matula a David Vitebský (oba TJ Dvůr Králové nad Labem), Nikolas Bekera, Štěpán Blažek a Matěj Vincour (všichni RMSK Cidlina Nový Bydžov), Lukáš Hlava a Jan Škoda (oba SK Červený Kostelec).

Náhradníci: Vítězslav Horčička a Vojtěch Valášek (MFK Trutnov), Patrik Mokošín a Jakub Trejbal (RMSK Cidlina Nový Bydžov), Jan Pražák (FK Vysoká nad Labem).

V zatím posledním ročníku se výběr Královéhradeckého kraje probojoval až na finálový turnaje do Bavorska a na turnaji byl do posledních minut základní skupiny ve hře o finále. Nakonec po remíze 2:2 v závěrečném duelu Češi přenechali finálovou vstupenku soupeři z polského regionu Dolny Ślask. Poláci následně celý turnaj, který je označován za mistrovství Evropy amatérských fotbalistů, vyhráli. Stejnému regionu se to navíc podařilo podruhé v historii.

Český tým dokázal Region's cup ovládnout pouze v roce 2001, kdy vývěr Moravy turnaj vyhrál v domácím prostředí.

Region's cup 2018/2019

Česká republika – Španělsko (Castilla y León) 0:3

Česká republika – Rusko (South Region – Chayka) 1:0

Česká republika – Polsko (Dolny Ślask) 2:2



Ve finále porazil polský výběr soupeře z Německa (Bavaria) 3:2.

Vítězové dosavadních ročníků

1998/99: Veneto (Itálie)

2000/01: Moravia (Česká republika)

2002/03: C. R. Piemonte Valle d'Aosta (Itálie)

2004/05: Basque Country (Španělsko)

2006/07: Dolny Śląsk (Polsko)

2008/09: Castilla y León (Španělsko)

2010/11: Braga (Portugalsko)

2012/13: Veneto (Itálie)

2014/15: Eastern Region (Irsko)

2016/17: Zagreb (Chorvatsko)

2018/19: Dolny Śląsk (Polsko)