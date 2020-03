Přesněji: „Hráč s číslem 18 rozhodně není Zdeněk Zahálka, jak tvrdí Zápis o utkání.“

Následoval úprk zmiňovaného fotbalisty do kabin a poté se případem chtě nechtě musela zabývat i trojice rozhodčích.

Konfrontovat daného hráče se nepodařilo. Vedoucí domácího mužstva sudím oznámil, že „hledaná osoba“ spěchala do zaměstnání. Situaci následně dopodrobna popsal hlavní arbitr ve zprávě rozhodčího.

Tam mimo jiné stojí: „Po cestě do kabin ze vzdáleného hřiště na nás bylo voláno, že vedoucí hostů žádá o kontrolu totožnosti. Během toho zmíněný hráč utíkal směrem do kabiny mimo trasu rozhodčích. Hráč č. 18 nastoupil do druhého poločasu, tudíž dle Soutěžního řádu měl povinnost se kontroly totožnosti zúčastnit. Následně vedoucí domácího mužstva oznámil, že kontrola nemůže být provedena, protože zmíněný hráč ihned po skončení utkání odjel do zaměstnání do Prahy. Podle jeho karty a kontroly fotografie nám vzhled hráče nesouhlasí se skutečností.“

Případem se bude již ve středu zabývat STK.