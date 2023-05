/DIVIZE/ Fotbalisté Nového Bydžova ve středečním dohrávaném utkání prohráli v Ústí nad Orlicí 1:2. V sobotu se představí na trávníku aktuálně posledního Brandýsa nad Labem.

Divize C: Ústí nad Orlicí - Nový Bydžov (v červeném) | Foto: Josef Bekera

Nováček chtěl navázat sobotní euforické vítězství s Vysokým Mýtem po obratu v závěrečných vteřinách. To se mu ovšem nepodařilo. Po nadějném poločase, kdy na ukazateli skóre svítily dvě nuly, rozhodl loni ještě třetiligový ústecký mančaft po dvou standardních situacích. V obou případech přesně zakončoval domácí kapitán Souček. Bydžov v nastaveném čase už jen korigoval prohru Štajerem z pokutového kopu.

Bastin chce pověsit kopačky na hřebík. Po sezoně končím, říká třetiligový snajpr

DIVIZE, skupina C – dohrávka 17. kola

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí – RMSK Cidlina Nový Bydžov 2:1 (0:0). Branky: 58. a 70. Souček – 90. + 2. z pen. Štajer. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 1:3. Diváci: 180. Ústí nad Orlicí: Jech – Stránský, P. Chleboun, Mikor, Langer – Špatenka, Hynek (81. Petrjánoš), Sokol (59. Kozák) – Vašek (59. Tichý), Souček (89. Skalický), Bednář (89. Krátký). Nový Bydžov: Strýhal – Vincour, Pokorný, P. Mokošín, Drobný – Marek, Štajer, Voldán (72. Špinka), Zvěřina (42. Jak. Trejbal) – Blažek (59. N. Bekera) – Holec.

Obrat last minute odpálil euforii na bydžovském stadionu. Nováček má cenné body

Vladimír Chudý, trenér Ústí nad Orlicí: „Věděl jsem, že nás nečeká jednoduché utkání, protože Bydžov je vždycky velmi dobrý kombinační tým. Což prokázal. My jsme se trošku trápili v prvním poločase, kdy nám vázla kombinace a finální přihrávka. Ve druhé půli se to trochu zlepšilo a hlavně jsme si pomohli standardkou, tím jsme se uklidnili. Následně se nám povedla druhá standardka na 2:0 a utkání jsme více méně dohráli v klidu. I když mě mrzí inkasovaný gól těsně před koncem. Myslím si, že naše vítězství bylo zasloužené.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Zklamání. Vedle výsledku mě mrzí styl naší hry. Po vítězství s Vysokým Mýtem jsme si mysleli, že naše útočná fáze bude na lepší úrovni. Jen asi jednou jsme ohrozili domácí branku, jinak jsme byli dopředu jaloví. Domácí nás dovedli tam, kam chtěli. Nechali nás hrát, od čtyřiceti metrů k bráně to zahustili a my nebyli schopni se přes tento val dostat. Až v poslední minutě byla po centru penalta. Forma všech hráčů směrem nahoru je teď chabá a jen doufám, že v sobotním těžkém zápase v Brandýsu se to zlepší.“

TRENÉRSKÉ OHLASY: Nováček utekl hrobníkovi z lopaty. Obrovské štěstí, ví Průcha

Další zápas

Dohrávka 22. kola: Čáslav – Vysoké Mýto 4:2 (4. a 22. Bašek, 24. a 27. Slavík – 36. Žahourek, 52. Mokrejš).

Hráči RMSK Cidlina si nyní moc neodpočinou, neboť již v sobotu dopoledne je čeká další důležitý mač. Od 10.15 hodin se představí na trávníku zachraňujícího se Brandýsa nad Labem.