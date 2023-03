Sledujte s námi sobotní a nedělní vývoj ve Fortuna Divizi C. Výsledky se zde dozvíte krátce po skončení utkání, aktualizujeme také tabulku této celostátní soutěže.

Kdo v 19. kole uzme lepší výsledek? Fotbalisté Náchoda doma proti Čáslavi nebo Trutnov na hřišti Liberce B? | Foto: Jiří Petr

Vstup do jarní části má ve Fortuna Divizi C kvartet z Královéhradeckého kraje za sebou. Daří se zatím Trutnovu, jinak to žádná sláva rozhodně není. V 19. kole se fotbalisté pokusí přidat další mistrovské body, vyhlídky však nejsou nijak vábné.

Zatímco Náchod v ohromně důležitém souboji hostí sestupem taktéž ohroženou Čáslav, ostatní jeho krajští rivalové čeká cesta na stadiony soupeřů z čela tabulky. Trutnov v sobotu vyrazí na půdu lídra z Liberce, v neděli se Nový Bydžov představí v Turnově a před pět kol střelecky impotentní Dvoráky stojí duel na hřišti rozjetých Benátek nad Jizerou.