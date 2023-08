Ač trutnovští fotbalisté z hlavního města republiky přivezli cenný bod, trenér Vladimír Marks rozhodně hráče nechválil. „S výkonem nejsem spokojen a pokud se takto budeme prezentovat i v dalších zápasech, na body to stačit nebude,“ pronesl po utkání.

V loňské sezoně Fortuna Divize C vozili fotbalisté Trutnova ze hřišť soupeřů body vcelku pravidelně. Na hřišti pražských Spojů vybojovali jeden. | Foto: Jiří Petr

Poté, co jim byl odložen duel úvodního kola v Čáslavi, vydali se fotbalisté Trutnova ve druhém dějství na půdu nováčka Fortuna Divize C. TJ Spoje Praha byla pro Východočechy zcela neznámým soupeřem, přesto šli do utkání s cílem vyhrát.

TO MUSÍTE VIDĚT: Úchvatná trefa v divizi. Stoper Pokorný skóroval ze 60 metrů

Fortuna Divize C

TJ Spoje Praha – MFK Trutnov 1:1 (0:1)

Hosté zápas zahájili velmi dobře a už za první poločas měli několik příležitostí ke vstřelení branky. Trefil se však pouze Horčička, jenž svůj tým poslal do vedení v 19. minutě. Jedna z dalších příležitostí skončila na tyči, konstrukci branky však nastřelili také sympaticky hrající domácí.

Jejich výkon se navíc po pauze výrazně zlepšil, čemuž napomohlo zaprvé zranění hostujícího Štěpánka, navíc pak vstřelený gól z kopačky kanonýra Ladry. Ten Pražany povzbudil, navíc chtěl nováček z utkání vydolovat víc. Šance měl, vynutil si i tlak, leč otočit skóre se mu nepovedlo. Proti byl totiž hrdina zápas Matěj Hofírek, jenž svůj tým hned v několika případech výrazně podržel.

Domácím nepomohlo ani vyloučení Horčičky po dvou žlutých kartách a tak se oba soupeři ve svém úvodním představení v ročníku rozešli smírně.

Úvodní kolo bez remízy, tři hattricky, dvě červené karty a šlágr pro Volanov

Fakta – branky: 47. Ladra – 19. Horčička. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 3:4. ČK: 0:1 (75. Horčička). Diváci: 50. MFK Trutnov: Hofírek – J. Turner, Zieris, Mařas – Štěpánek (43. Čechovič), M. Knap, Trávníček (73. Jirousek), Zezula – Brejcha (61. Balcar), Horčička, Bičiště.

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „V nezvyklém prostředí jsme sehráli zápas dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme víceméně plnili naše předzápasové plány, avšak vynucená střídání Štěpánka, Brejchy plus vyloučení Horčičky zcela změnila obraz zápasu. Po pauze byli domácí kvalitnější a pouze tyče a výborný Hofírek nás zachránily od prohry. S výkonem nejsem spokojen a pokud se takto budeme prezentovat i v dalších zápasech, na body to stačit nebude.“