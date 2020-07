Už jen opravdový zázrak může hradecké fotbalisty poslat do baráže o první ligu. Na čtvrté příčce ztrácí na třetí Duklu pět bodů, což je dvě kola před koncem manko téměř nesmazatelné. Votroci se v sobotu představí ve Vítkovicích, které jsou již jistým sestupujícím. ,,Připravovali jsme se jako na každý jiný zápas. Je potřeba tam vyhrát,“ říká kapitán týmu Adam Vlkanova.

Adam Vlkanova | Foto: Deník/ Michal Fanta

Právě on by proti soupeři z děravou defenzivou mohl rozšířit své gólové konto a stále se rvát o korunu krále střelců druhé nejvyšší soutěže. Jenže… V Ostravě možná vůbec nenastoupí. Má problém se zadním stehenním svalem. ,,Je to smůla. Lehce jsem už trénoval, ale nemá cenu jít přes hranu. Pravděpodobně to nepůjde. Zdraví je přednější,“ má jasno lídr Votroků.