Je Adam Vlkanova v pořádku před sledovaným derby v Pardubicích? ,,Popravdě nevím. Nevypadalo to tak, ale gólman mě blbě trefil do holeně. O víkendu jsem spíš regeneroval. Uvidíme, jestli to půjde.“

Na podzim připravil Hradec svému sokovi v 11. kole vůbec první porážku v soutěži. Podobně ,,zlé“ úmysly spřádá i na pondělní podvečer. ,,Oni s námi bývají přehecovaní. Co si pamatuju, tak jsme s nimi neprohráli. Chtějí až moc tu nepříznivou sérii zlomit. Sami se dostávají hodně pod tlak, toho je potřeba využít,“ zamýšlí se.

Po sportovní stránce se dá očekávat pořádná mela. Domácí nechtějí tratit šestibodový náskok na dotírající Brno, Hradec si zase nárokuje boj o ligu v baráži. Musí se však probít zpět na třetí místo.

V derby bude stále platit uzavření sektoru pro hosty a zákaz vpuštění jejich fanoušků. Na útulném stadionu Pod Vinicí by se pro Votroky mohlo jednat o výraznou nevýhodu. Vlkanova souhlasí: ,,Na tyhle zápasy za námi jezdilo hodně lidí z Hradce Králové a okolí. Vždycky udělali dobrou atmosféru. Za bránou bylo plno, hlasitě nás povzbuzovali. Ztráta to trochu bude.“

Pardubice jsou zatím kometou F:NL. Pyšní se úchvatnou jarní bilancí: sedm výher, jedna remíza! S postupem mezi elitu to myslí vážně, přestože stejně jako Hradec nemají adekvátní stadion. I v tomto směru ale nastal v uplynulém týdnu posun, když rada města schválila zadávací podmínky k vypsání výběrového řízení na revitalizaci Letního stadionu. ,,Moc si nedovedu představit, že budou mít stadion dřív než my. V Hradci se o tom mluví X roků, u nich tak tři. Ale když to člověk celé sleduje, může se to stát.“

Pardubickou jízdu hradecký kapitán bedlivě sleduje. ,,Nečekal jsem to. Ani po polovině soutěže jsem nevěřil, že by to mohli dotáhnout. Dokazují však, že to není náhoda. Všechno jim zdá se ideálně sedlo. Přeci nebudu říkat jenom proto, že se jedná o Pardubice, že jim to nepřeju. Naopak. Mají mé velké uznání.“

Do ostře sledovaného zápasu půjdou Votroci povzbuzeni cennou remízou s Brnem (1:1). Bod vydolovali až v samém závěru díky parádní trefě mladíka Dennyho Samka. ,,Trefil to krásně. Doufám, že to pro nás bude živá voda,“ přeje si Vlkanova.

Hradci každopádně budou scházet vykartovaní Zbrožek a František Čech.