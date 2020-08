Dvaadvacetiletý forvard přichází na půlroční hostování s opcí na přestup. Naopak návrat odchovance Pavla Dvořáka ze Sigmy Olomouc se zatím nestvrdil.

Vašulín v minulém ročníku dal ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE 8 gólů ve 23 zápasech. „Je to vysoký hrotový útočník, umí dát gól a je na tom dobře technicky,“ uvedl kouč Zdenko Frťala.

V MFK končí Vencl, přichází Hašek



Obrana Chrudimi prochází kompletní proměnou. Po konci Jakuba Krčála se vedení MFK Chrudim nedohodlo na prodloužení smlouvy s Ondřejem Venclem, který v závěru ročníku nosil na své ruce i kapitánskou pásku. Jeho další kroky by dle informací šéfa Tomáše Linharta měly vést na Slovensko. Možnou náhradou pro chrudimský tým bude zadák Dominik Hašek. Odchovanec hradeckého fotbalu se před rokem a půl vydal do Mladé Boleslavi. Stihl pět prvoligových startů, poslední jaro strávil ve Vlašimi. Nyní míří na hostování s opcí právě do Chrudimi.