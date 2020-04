V týdnu se přidali do boje proti koronavirové krizi. Votroci věnovali 35 tisíc korun domovu seniorů na Novém Hradci Králové, poté obdarovali diagnostický ústavv Plotištích ovocem či hygienickým prostředky.

Jenže mimo to se také vrátili do práce. Ve čtvrtek a v pátek už trénovali na stadionu v Malšovicích - samozřejmě v omezených podmínkách. „Trenéři a vedení nastavili plán, který je v souladu s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury,“ řekl mluvčí Michal Petrák. Klub také podmínky konzultoval s krajskou hygienou.

Co to znamená v překladu? Hráči se scházejí v malých skupinkách po šesti. Na stadion přijedou autem, rovnou oblečení v tréninkových soupravách. Vůbec nejdou do šatny, sprchují se doma.

„Tým jsme rozdělili, tréninky probíhají od rána do odpoledne a na hřišti se pohybují vždy jen tři dvojice hráčů. Cvičení jsou uzpůsobena tak, aby vůbec nepřišli do kontaktu a byli od sebe vždy aspoň dva metry,“ popsal sportovní ředitel klubu Jiří Sabou.

Fotbalisté si navíc každé ráno před tréninkem změří teplotu. „K dispozici jsou dezinfekční prostředky, mezi tréninky dezinfikujeme všechny sportovní pomůcky i míče. Kdyby měl hráč jakoukoli pochybnost o svém zdravotního stavu, zůstal by doma a okamžitě se hlásí klubovému lékaři,“ doplňuje Sabou.

Hradečtí se - stejně jako ostatní sportovci - poslední měsíc připravovali doma individuálně, ale v poslední době byla některá opatření zmírněna, a proto se začali scházet aspoň v uzpůsobené formě.

Český fotbal totiž stále věří, že se podaří dokončit dvě nejvyšší soutěže. Nynější plán počítá s tím, že by se začalo (bez diváků) hrát v polovině května a do závěru června by bylo hotovo.

K tomu je však potřeba, aby týmy mohly trénovat aspoň dva týdny bez nynějších omezení.