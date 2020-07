Už dlouho se mluví o posunu Adama Vlkanovy z Hradce. Letos skóroval 13x k tomu přidal 10 asistencí. Proti mluví věk (25 let) a cena (6 milionů). Především to druhé zatím odrazuje Jablonec.

Dále jsou zde interesantní mladíci. Michal Hlavatý a Lukáš Matějka patří Plzni, v sezoně se ukázali na hostování v Pardubicích resp. v Ústí nad Labem. Druhý z nich by měl zkusit v létě přípravu ve Viktorii, o prvního se už hlásí (vedle Pardubic) Mladá Boleslav.

Šanci v lize asi dostane střelec z Vyšehradu Tomáš Čvančara, který by se měl vrátit do Jablonce.

Mladíci myslí na skok za lepším

V lize má odkopáno pár zápasů, je mu devatenáct, přesto předvedl, že je extra zajímavý hráč. O libereckého Michala Berana se uchází mocná Slavia, což ukazuje, že přes nedokončenou sezonu FORTUNA:LIGY už pádí přestupové závody.

Beran navíc potvrzuje, že zdaleka nezarůstá stezka z Liberce do Slavie. Ve Slovanu působili trenér Jindřich Trpišovský se sportovním ředitelem Janem Nezmarem a posily ze severu Slavii zatím nezklamaly: Brankář Ondřej Kolář, obránci Stanislav Coufal s Ondřejem Kúdelou, záložník Petr Ševčík, ti vši budiž důkazem.

Malinský? Kuchta?

Proto je pravděpodobné, že export bude pokračovat. Vedle Berana (především má být investici do budoucna) jde aktuálně především o záložníka Tomáše Malinského a útočníka Jana Kuchtu.

„Oba jsou dobří hráči, patří do kategorie, že jsme s nimi pracovali v minulosti. Určitá indicie tam je. Malinského jsme přiváděli do Liberce z Hradce, teď hraje ve skvělé formě. U Kuchtiče jsem rád, že ho Pavel Hoftych v Liberci oživil, to byla asi jeho poslední šance. Má obrovský potenciál, ale nikdy to úplně neprodal,“ řekl kouč Trpišovský v Olympijském podcastu Českého rozhlasu.

Malinský je trochu jiný případ (je mu osmadvacet), ale Kuchta ve třiadvaceti zapadá do boje o mladé, a tudíž v budoucnu zobchodovatelné fotbalisty.

V lize se jich pár takových najde. A je o ně logicky zájem na nejlepších adresách.

Proto Sparta koupila už v zimě z Opavy devatenáctiletého Filipa Součka a na Moravě ho nechala na zbytek ročníku na zkušenou.

Jaká další jména rezonují? Možná nejvíc Matouš Trmal, brankář ze Slovácka. V jedenadvaceti letech má za sebou 50 startů mezi elitou - a 22 vychytaných nul. To jsou ohromující čísla.

Už byl spojován se Spartou, avšak jistého není nic. Také Slavia bude v budoucnu řešit při Kolářově odchodu do zahraničí klíčový post.

„Mým snem je posunout se dál a udělat krok dopředu. Ale taky si musíme vyhodnotit, jestli už bude ta správná doba v létě, nebo ještě bude dobré počkat. Chci hlavně chytat,“ řekl způsobně reprezentant do 21 let.

Stejně starý Ondřej Lingr, jenž dal za Karvinou v sezoně sedm branek, už je blízko posunu výš, kopat by měl za Baník Ostrava.