/FOTOGALERIE/ Bez klasických fyzických testů zapovězených současnou nuznou situací, zato se sobotním tuze ostrým startem v podobě zápasu v Plzni, vlétli fotbalisté Hradce Králové do dvouměsíční zimní přípravy. Ta má jediný jednoznačný motiv: Nachystat tým, aby na jaře udržel první místo ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE a postoupil mezi elitu.

Trénink fotbalistů FC Hradec Králové v rámci zimní přípravy. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Viktoria Hradec oslovila, zápas s lídrem druhé ligy bere jako generálku před rozjezdem nejvyšší soutěže. „Je to atypické, my máme tak těžkého soupeře hned po třech tréninkových jednotkách. Můžu od toho čekat hlavně to, že je potrápíme, že svou kůži neprodáme lacino,“ řekl kouč Zdenko Frťala. „Pro kluky je to uznání za to, co v podzimních utkáních odváděli. Snad bychom měli hrát na hlavním hřišti, kam se někteří třeba v kariéře nedostanou. Tak doufám, že nebudou obdivovat jejich krásnou arénu a budou se věnovat tomu, čemu se věnovat mají,“ usmál se.