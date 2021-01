V hradeckém táboře zkraje týdne ještě doznívalo sobotní utkání v Plzni, které domácí Viktoria vyhrála 5:2. Pro Východočechy bylo utkání velkou školou.

„V první řadě bylo vidět, že Plzeň neměla tak dlouhou herní pauzu jako my. Ligu končila 23. prosince a zápas s námi už byl pro ni generálkou na víkendový start. Vyhranost a pohyb domácích hráčů byly jinde než naše. Nemluvě o tom, že soupeř patří do top tří až čtyř českých týmů,“ glosoval první přípravný duel letošního roku hradecký kouč Zdenko Frťala.

A jaké další poznatky hradecký trenér z utkání získal?

„Ze soupeře jsme měli až přehnaně velký respekt. Ze začátku náš pohyb nebyl v porovnání s domácími takový, jaký měl být. Srovnali jsme se s tím až po třiceti minutách, jenže to už jsme inkasovali tři góly po našich chybách,“ poukázal. „Plzeň je někde jinde. Hráči i my trenéři si to musíme přiznat a z toho vycházet do další práce,“ uvedl Frťala.

Na zápase ale našel i pozitiva. „Jsem rád, že vzhledem k průběhu a nepříznivému vývoji skóre jsme nesložili zbraně a v poslední půlhodině jsme vstřelili dva góly. Bylo dobře, že si zahráli i další hráči z kádru.“

Po „zážitkovém“ duelu s Plzní teď Votroky čeká tvrdá robota. „Neznamená to, že polevíme. Právě naopak. V tomto, dá se říct aktivačním, týdnu nás čeká hrubá příprava, posilování a kondice,“ vyhlásil pro hráče neoblíbené, ale nutné galeje.

Dřinu zpříjemní dva duely v Tipsport lize, kde se mohou ukázat ti, kteří neměli jisté místo v základní sestavě a také fotbalisté na zkoušku - mladík Rostislav Baďura z Olomouce a Polák Konrad Zaradny, jenž nastupoval za třetiligové Přepeře. Oba už si zahráli proti Plzni. Prostor dostanou i hráči z juniorky. „Máme ideální příležitost, aby nám tito hráči ukázali, jak na tom jsou,“ dodal Zdenko Frťala.