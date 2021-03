Tomáš Poštulka, trenér gólmanů druholigového Hradce Králové a bývalá reprezentační jednička, minulé léto prohodil: „U nás platí to, co v reprezentaci. S brankáři nemáme problém.“

Jeho slova by měla mít opodstatnění i v jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, do níž Východočeši dnes vlétnou (možná) klíčovým duelem. Jako lídr tabulky se představí v Líšni, na stadionu klubu z Brna, který se nečekaně usadil na druhé pozici.

„Musím se přiznat, žev první chvíli jsem byl naštvaný. Ale myslím si, že jsem si to dobře převrátil. Konkurence může pomoci.“



(Patrik Vízek, brankář Hradce)

Tady má začít cesta za triumfem v soutěži - a tedy také posunem do elitní společnosti.

„Jaro bychom chtěli zakončit postupem. Musíme věřit sami v sebe, ve svoje kvality a v to, že jsme se v zimě připravili správně kondičně i psychicky,“ pronesl trenér Zdenko Frťala.

Aby se ambice proměnila v realitu, potřebuje mužstvo jistotu vzadu. Na podzim inkasovalo ve dvanácti utkáních devět branek. Mezi tyčemi začal jako jednička Patrik Vízek, po jeho zranění se ujal role matador Radim Ottmar.

Oba chytali spolehlivě, Hradec celkem pětkrát udržel čisté konto.

Přesto přišla v zimě nečekaná změna. Do Hradce dorazil Michal Reichl, jenž má za sebou pět sezon v nejvyšší soutěži. V ní nastoupil čtyřiadvacetkrát a sedmkrát zapsal nulu.

„U Michala jsme využili příležitost získat zkušenějšího gólmana, protože jsme měli před koncem přestupního termínu všechny brankáře zraněné. A on už má za sebou i postupovou sezonu,“ vysvětlil Frťala.

Ano, Reichl pravidelně nastupoval za Olomouc v ročníku 2014/15, kdy se vrátila po sestupu do nejvyšší soutěže.

„Musím se přiznat, že v první chvíli jsem byl naštvaný,“ netají Vízek, že jej zimní rivalův příchod nenechal v klidu. „Ale myslím si, že jsem si to v sobě dobře převrátil. Konkurence může jedině pomoci. Navíc jsme byli v tu chvíli s Oťasem mimo a takhle to někdo může vzít za nás,“ dodává.

V zimní přípravě měli oba letití hradečtí brankáři zdravotní potíže. Vízka trápilo koleno, Ottmara zase lýtko. „Trvalo to přesně čtyři týdny,“ prozrazuje Ottmar, který byl ještě navíc v karanténě kvůli covidu. „Se zvýšením konkurence se musíme poprat. Michal je v klidu. Je to zkušený borec, poměry v našem kolektivu to nenabourá,“ věří.

„Cítil jsem, že potřebuju zkusit něco jiného. A jsem opravdu rád, že to dopadlo takhle. Hradci chci pomoct,“ vysvětluje Reichl, proč odešel z Olomouce.

V Hradci podepsal kontrakt na tři roky, z toho je zřejmé, že ho klub nebere jen jako záplatu. „Každý hráč chce být na hřišti. Vím ale, že si to můžu zasloužit jen svými výkony. Budu se snažit být co nejlepší na tréninku, to mi přinese nominaci do zápasu,“ říká způsobně.

Zda by šel mezi tyče už v Líšni, se už nikdo nedozví. Také do gólmanské sestavy Hradce totiž zasáhl koronavirus. Reichl je v karanténě.

„Má problémy, Radim je po dlouhém zranění, takže mi z toho vychází Vizour,“ potvrdí Frťala, že jako jednička začne Vízek.

„Myslím, že bych chytal, i kdyby Michal nedostal koronu. Řekl bych, že jsem si během minulé sezony udělal nějakou pozici. Věřím, že mi v klubu důvěřují na hřišti i v kabině,“ komentuje Vízek.

Je to tak, je pokladníkem mužstva, vůdcem při vítězném pokřiku. A jarní sezonu startuje stejně jako tu podzimní, jako jednička.

Brankáři Votroků v číslech



Fotbalový Hradec má velmi silnou trojici gólmanů - a to ještě v zákrytu čeká nejmladší Ondřej Mach. Jednička pro jaro by však měla vzejít z této trojice.



Patrik Vízek: 28 let, na podzim 7 zápasů, 4 čistá konto, 5 inkasovaných branek.



Radim Ottmar: 37 let, 5 utkání, 1 vychytaná nula, 4 inkasované góly.



Michal Reichl: 28 let, na podzim v dresu Olomouce odchytal jeden prvoligový duel, dvakrát byl překonán.

FC Hradec Králové na startu jara ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE



# SOUPISKA - BRANKÁŘI:

1 Patrik VÍZEK - 28 let

12 Radim OTTMAR - 31 let

20 Ondřej MACH - 23 let

30 Michal REICHL - 28 let



OBRÁNCI:

2 Jan KRÁL - 21 let

4 Otto URMA - 26 let

13 Denik DONÁT - 19 let

18 Michal LEIBL - 28 let

19 Jan MEJDR - 25 let

21 Miloš VUČIĆ - 25 let

25 František ČECH - 22 let



ZÁLOŽNÍCI:

28 David DOLEŽAL - 21 let

26 Seun EGBEWOLE - 19 let

6 Jiří KATEŘIŇÁK - 25 let

22 Petr KODEŠ - 25 let

16 Filip NOVOTNÝ - 25 let

23 Jakub RADA - 33 let

7 Denny SAMKO - 20 let

5 Dominik SOUKENÍK - 21 let

8 Adam VLKANOVA - 26 let

24 Jan ZÁVIŠKA - 25 let



ÚTOČNÍCI:

17 Pavel DVOŘÁK - 17 let

11 Erik PREKOP - 23 let

15 Daniel VAŠULÍN - 22 let



REALIZAČNÍ TÝM:

Trenér: Zdenko Frťala. Asistent: Ondřej Prášil. Trenér brankářů: Tomáš Poštulka. Vedoucí mužstva: Jiří Jiřík. Masér: Aleš Kobr. Lékaři: MUDr. Michal Grinac, MUDr. Martin Korbel, MUDr. Stanislav Šopák.



ZMĚNY V KÁDRU:

Příchody: Reichl (Olomouc), Vučić, Egbewole. Odchody: Procházka (Vyšehrad), Trávníček (Dukla Praha), Šípek (B-tým).